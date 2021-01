‘NEKI KATOLIČKI VJERSKI VOĐE DEMONIZIRAJU BIDENA’: Papin savjetnik o američkom kleru: ‘Mnogi koji su za Trumpa i protiv Pape su jedni te isti ljudi’

Uoči inauguracije drugog katoličkog predsjednika SAD-a u povijesti, papin komunikacijski savjetnik James Martin rekao je kako dio klera u SAD-u demonizira Joea Bidena te kritizira papu Franju, a istodobno podržava Donalda Trumpa

Isusovac James Martin, glavni urednik časopisa American Magazine i posebni komunikacijski savjetnik pape Franje, ne pamti nijednu inauguraciju, kao što će to biti ona Joea Bidena u srijedu. Biden će, naime, postati drugi katolički predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, nakon ubijenog Johna Fitzgeralda Kennedyja. Stanje u zemlji prije inauguracije opisuje i anketa CBS-a u kojoj je čak 56 posto građana reklo da druge Amerikance smatra najvećom prijetnjom američkom načinu života. Čini se kako su Amerikanci najpodijeljeniji još od Građanskog rata.

“Mislim da je to točno. Ne sjećam se u svom životu kada je (Amerika) bila toliko podijeljena. Dakako da je bilo političkih razlika, ali to da jedan dio zemlje novog predsjednika smatra ilegalno izabranim, to je nešto sasvim novo. Još nikada nisam vidio takvu podjelu. Ljudi su tako ljutiti jedni na druge. To me jako zabrinjava. Glavno je pitanje to što puno ljudi odbija poslušati istinu. Tu ne mislim na istinu koja dolazi od političara, nego na činjenice o izborima, o klimatskim promjenama, o ekonomiji. Neki ljudi smatraju da su činjenice nešto o čemu možete odlučiti hoćete li ih prihvatiti ili ne. Imaju problem s istinom, s činjenicama. Ako to ne možete nadići, ako se nećemo moći složiti oko toga što su činjenice, a što ne, to će biti veliki problem. Nažalost, predsjednik Trump je pomogao pokrenuti to ozračje u kojem ljudi mogu ostaviti po strani činjenice i vjerovati u vlastitu istinu”, rekao je Martin u intervjuu za N1.

Demoniziranje Bidena

On je kritizirao ulogu nekih američkih vjerskih vođa koji su dodatno raspirivali ionako zapaljivu atmosferu, koja je kulminirala 6. siječnja upadom rulje u zgradu američkog Kongresa, pri čemu je poginulo petero ljudi.

“Neki vjerski vođe, čak i katolički vjerski vođe, govore o borbi čistog zla i čistog dobra. To nikada nije dobro. Oni demoniziraju predsjednika Bidena i potpredsjednicu Kamalu Harris kao zle ljude. Jedan je kardinal govorio o tome da je Demokratska stranka ‘stranka smrti’. Kada govorite takvim jezikom, sve poprima apokaliptičan ton, počinje se činiti kao strašna bitka protiv zla. To ne pomaže”, pojašnjava Martin te dodaje kako neki od njih više ili manje otvoreno ne podnose ni papu Franju.

“Da, to mi je veoma šokantno. Upravo ljudi koji su tijekom pontifikata pape Ivana Pavla II. i pape Benedikta XVI. govorili da ne možete biti protiv pape, oni sada kritiziraju papu Franju i zapravo su licemjerni. A papa Franjo ne mijenja vjerski nauk, nego nas usmjerava više prema pomirenju i to je nešto što mnogi teško prihvaćaju. Mislim da su mnogi koji su za Trumpa i protiv pape Franje jedni te isti ljudi”, rekao je velečasni.

Biden je dobra stvar za Katoličku crkvu

Istaknuo je kako je izbor Bidena dobra stvar za katoličku crkvu, ali i dodao da je problem u tome “što mnogi katolički svećenici Bidena promatraju samo kroz njegov stav o pobačaju. Ali, mislim da je on spreman surađivati. Novi nadbiskup Washingtona kardinal (Wilton Daniel) Gregory surađuje s predsjednikom Bidenom. Mislim da će danas služiti misu zadušnicu za žrtve covida.”

Ipak, najvažnije pitanje za Crkvu je odnos novoizabranog američkog predsjednika i njenog vrhovnog poglavara “Mislim da će odnos biti puno topliji. Vidjeli ste da se papa smiješio pri susretu s Bidenom, što nije bio slučaj pri susretu s Trumpom. Papa je u Americi zadnji put bio 2015., dakle nedavno. Mislim da će predsjednik Biden svakako posjetiti Rim. Također moramo promatrati i koga će imenovati veleposlanikom pri Svetoj stolici. To će biti važan znak onoga što predsjednik Bidem očekuje od njegovog odnosa s Vatikanom”, zaključio je Martin.