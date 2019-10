‘NEKA NJIHOVA KRV TEČE U POTOCIMA!’: Zloglasni vođa ISIL-a pojavio se niotkuda, a iza sebe je ostavio brutalni trag smrti i užasa

Sinoć je SAD priveo pravdi jednog od najgoreg terorista. Al-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedan od naših najvećih prioriteta. Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel, kazao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u nedjelju u Washingtonu da je ubijen čelnik Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi u operaciji američkih snaga provedenoj tijekom noći u Siriji. Po njegovim riječima, operaciju su provele američke specijalne snage na sjeveroistoku Sirije. U toj operaciji, kako je rekao predsjednik, nije stradao nijedan američki vojnik, al-Bagdadi je bombom raznio i troje vlastite djece.

“Sinoć je SAD priveo pravdi jednog od najgoreg terorista. Al-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedan od naših najvećih prioriteta. Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel”, kazao je Trump.

Poručio je kako je ‘ovo još jedan podsjetnik da će SAD i dalje loviti preostale teroriste ISIL-a, a da to vrijedi i za druge organizacije povezane s terorizmom’.

“Oni su isti u našim očima. Za Al-Bagdadija su radili luzeri, u nekim su situacijama bili uplašeni psići, a u drugima nemilosrdne ubojice. Vođa ISIL-a bio je bolesnik, zao i nasilan. I sad ga nema. Umro je kao kukavica”, rekao je Trump i zahvalio Rusiji i Turskoj na suradnji.

Trump je otkrio kako su ga imali pod nadzorom nekoliko tjedana jer su dobili informacije kamo ide, iako je on stalno mijenjao planove.

– Vidjeli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se s osam helikoptera. Nismo htjeli ići na glavni ulaz jer je to bila zamka. Gledao sam to uživo, sve je bilo vrlo jasno, kao da gledate film – poručio je Trump i dodao jako je želio uhvatiti al-Bagdadija otkad je postao predsjednik.

“Uhvatili smo neke teroriste, ali to nisu bila neka jaka imena. Uvijek sam pitao gdje je al-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Umro je kao pas. Plakao je i cmoljio do kraja. Ubijeno je puno njegovih ljudi, a mi nismo izgubili nikoga”, rekao je Trump.

Pojavio se niotkuda i počeo sijati strah i užas

Al-Bagdadi, irački džihadist koji se pojavio niotkuda da bi se potom kao vođa sunitske Islamske države (ISIL) samoproglasio “kalifom” svih muslimana, iza sebe je ostavio krvavi trag smrti i užasa, ubijen.

Bagdadi je bio dugo na američkom popisu najtraženijih terorista, ali ga traže i snage sigurnosti zemalja u regiji koje su sudjelovale u slamanju Islamske države, a nastavilo ga se tražiti i nakon što su Irak i Sirija vratili gotovo cijelo okupirano područje.

Islamska država ili kalifat, koju je al-Bagdadi 2014. proglasio u srpnju 2014. na preko četvrtine Iraka i Sirije, postala je poznata po zvjerstvima protiv vjerskih manjina i napadima na pet kontinenata protiv “nevjernika” u ime radikalnog islama koji je zaprepastio i umjerene muslimane.

Genocid nad Jezidima, sljedbenicima jedne od najstarijih bliskoistočnih religija, ilustrira svu brutalnost njegove vladavine. Tisuće muškaraca je pobijeno na planini Sinjar na sjeverozapadu Iraka, njihovom vjekovnom prebivalištu, a žene su također masovno likvidirane ili zarobljene za seksualne robinje. I neke druge vjerske skupine bile su podvrgnute seksualnom ropstvu, pokoljima i bičevanjima.

Javna pogubljenja – odsjecanje glava

ISIL je izazvao sveopće zgražanje svijeta i javnim pogubljenjima – odsjecanjem glava talaca iz zapadnih zemalja – SAD-a, Velike Britanije, Japana, ali i Hrvatske.

Sinajska podružnica ISIL-a otela je 22. srpnja Hrvata Tomislava Salopeka koji je u Egiptu radio za francusku kompaniju CGG (Compagnie Générale de Géophysique), a 5. kolovoza su objavili video u kojem Salopek, klečući u narančastoj zatvorskoj uniformi pored zamaskiranog džihadista s nožem, s papira čita zahtjeve egipatskim vlastima. ISIL ga je htio razmijeniti za muslimanke u egipatskim zatvorima u roku od 48 sati.

“U suprotnom, vojnici Islamske države će me ubiti”, rekao je tada na snimci 30-godišnji Salopek.

Nakon isteka roka koji je ISIL postavio, o Salopeku se nije znalo ništa do 12. kolovoza 2015. kada je objavljena snimka ISIL-a na Twitteru na kojoj ga maskirani islamisti obezglavljuju. Tijelo nikad nije pronađeno, a mnogobrojni analitičari složili su se da vjerojatno nikad neće ni biti nađeno i vraćeno obitelji. Ista je situacija i s tijelima ostalih zarobljenika koje je Islamska država pogubila.

Egipatske vlasti objavile su u studenom 2015. kako je ubijen Salopekov krvnik i vodeći islamistički militant u Egiptu, Ahraf Ali al-Gharabali.

SAD je za informacije koje bi urodile uhićenjem al-Bagdadija raspisao nagradu od 25 milijuna dolara, kao svojevremeno za vođu Al Kaide Osamu bin Ladena i njegovog nasljednika Ajmana al-Zavahrija.

U američkim zračnim napadima ubijena je većina Bagdadijevih zapovjednika, uključujući Abu Omara al-Šišanija, Abu Sajafa, Abu Ali al-Anbarija i glasnogovornika ISIL-a Abu Mohameda al-Adnanija. Tisuće njegovih boraca je ubijeno ili zarobljeno.

Kao dječak je revno proučavao Kuran

Bagdadi je rođen kao Ibrahim Avad al-Samara 1971. u Tobčiju, siromašnom dijelu grada Samare, sjeverno od Bagdada, u obitelji propovjednika iz ultrakonzervatvne salafističke škole sunitskog islama. Unutar tzv. “sunitskog trokuta”, taj “povučeni, ćudljiv i jedva čujan” dječak revno je proučavao Kuran te je već u ranoj dobi dobio nadimak “vjernik”.

No, bio je poznat i kao zaljubljenik u nogomet i igrao je za lokalne ekipu iz džamije. Zvali su ga “naš Messi”.

Salafističkim džiihadistima se pridružio 2003., kada je SAD izvršio invaziju na Irak. Amerikanci su ga 2004. uhitili i zatočili u zatvoru Bucca gdje ubrzo postao vrlo popularan kao propovijednik i nogometaš koji je loptu naganjao u zatvorskom dvorištu.

Amerikanci ga pustili: Smatrali su da ne predstavlja prijetnju

Ovaj put je dobio nadimak “Maradona”, a Amerikanci su ga pustili na slobodu nakon godinu dana, ocjenjujući da ne predstavlja vojnu prijetnju.

Pažnju svijeta privukao je 4. srpnja 2014. kada je s propovijedaonice srednjovjekovne džamije al-Nuri u Mosulu proglasio obnovu kalifata.

“Bog nam je naredio da se borimo protiv neprijatelja”, poručio je Bagdadi, predstavivši se kao “kalif Ibrahim, zapovjednik pravovjernih”. Njegovom pozivu odazvalo se na tisuće dobrovoljaca iz cijelog svijeta kako bi postali “Jund al-Khilafa” – vojnici kalifata, te se borili protiv šijita, SAD-a i njegovih zapadnih saveznika.

“Neka im krv teče u potocima”

Na vrhuncu moći 2016., ISIL je vladao milijunima ljudi na području koje se protezalo od sjeverne Sirije kroz gradove i sela uzduž riječnih dolina Eufrata i Tigrisa do predgrađa Bagdada. ISIL je preuzeo odgovornost za napade u desetke gradova, uključujući Pariz, Nicu, Orlando, Manchester, London i Berlin te na gradove u Turskoj, Iranu, Saudijskoj Arabiji i Egiptu.

ISIL je u šijitskom dijelu Bagdada u srpnju 2016. izvršio napad u kojem je ubijeno 325 ljudi, no istom okrutnošću je znao eliminirati i svoje bivše saveznike u redovima salafističkih džihadista. Tako je poveo rat protiv Fronte Nusra, sirijskog ogranka Al Kaide, a 2013. je raskrstio s al-Zavahrijem.

U studenom 2016., u tijeku sukoba iračkih snaga i džihadista u Mosulu, svoje je borce i stanovništvo cijele pokrajine Nineveh pozvao na borbu protiv “Božjih neprijatelja” koji su nakon dvije godine uspjeli ući u kalifatsku prijestolnicu, a borcima samoubojicama je poručio da “noći nevjernika pretvore u dane”.

“Opustošite njihove zemlje i učinite sve da njihova krv teče u potocima”, poručio je tada Bagdadi svojim borcima u snimljenoj poruci.

I dok je ISIL naposljetku na terenu poražen, zahvaljujući uvelike i kurdskim borcima u Siriji, stručnjaci za sigurnost smatraju da ta skupina kroz tajne operacije i iznenadne, brze napade i dalje predstavlja prijetnju. Vjeruje se da IS diljem svijeta ima svoje ćelije i ‘spavače’, dok neki borci operiraju iz zakutaka sirijske pustinje i iračkih gradova.

No, gubitak teritorija u Iraku i Siriji je od al-Bagdadija napravio bjegunca koji se skriva u pustinjskom području između dvije zemlje. Bio je primoran putovati u tajnosti od jednog skrovišta do drugog, samo u pratnji vozača i dvojice tjelohranitelja.

Pribojavajući se atentata ili izdaje, nije mogao koristiti telefone i vjerovao je tek nekolicini kurira kako bi komunicirao s dvojicom bliskih iračkih suradnika: Iijadom al-Obadijem, njegovim ministrom obrane, i Ajadom al-Jumailijem, šefom osiguranja.

No, Jamaili je ubijen u travnju 2017, a lokacija na kojoj se skriva Obaidi i dalje je nepoznata.

Tko će preuzeti titulu kalifa?

Nakon potvrde da je al-Bagdadi ubijen, teško da netko od njegovih zapovjednika ima dovoljnu “težinu” da bi preuzeo titulu kalifa i sve što ona sa sobom nosi.