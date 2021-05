NEIZVJESNI IZBORI U ŠKOTSKOJ: Hoće li pobijediti stranka koja je obećala referendum o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva?

Boris Johnson je rekao da će odbiti svako takvo glasanje jer su Škoti podržali ostanak 2014. godine

Škotska nacionalna stranka (SNP) koja je obećala referendum o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva ako osvoji vlast, u subotu će saznati je li osvojila većinu u škotskom parlamentu.

SNP naglašava da će zagovarati novo glasanje o odcjepljenju ako osvoji većinu u parlamentu koji ima 129 mjesta. Referendumu se protivi britanski premijer Boris Johnson koji je rekao da će odbiti svako takvo glasanje jer su Škoti podržali ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu 2014. godine.

Prvi rezultati pokazali su da je SNP na putu da osvoji četvrti uzastopni mandat, zauzevši 38 od 47 dosad proglašenih mjesta, pobijedivši pritom na tri ključna područja.

Porast potpore oporbi

U nekim je dijelovima zemlje, međutim, zabilježen porast potpore oporbenim sindikalnim strankama, što ukazuje da će ishod biti vrlo neizvjestan. Konačni rezultati bit će objavljeni kasnije u subotu.

Izborni sustav u kojem se određena mjesta dodjeljuju po principu proporcionalnog zastupanja pomažući tako manjim strankama, mogao bi se dovesti do toga da SNP ne osvoji većinu, priznala je prva ministrica Nicola Sturgeon, čelnica stranke. “Bilo bi dobro osvojiti većinu, no nikada to nisam uzimala zdravo za gotovo i uvijek su bili mogući različiti ishodi”, izjavila je.

Vjerojatno će se i dalje većina zalagati za neovisnost, čak i ako SNP ne uspije, jer Zelena stranka također podržava odcjepljenje. Pristaše sindikata ipak tvrde da bez SNP-ove većine neće biti mandata za referendum.

Rezultati izbora stoga bi u konačnici mogli doprinijeti raspadu 314-godišnje unije Škotske s Engleskom i Walesom. Škotska politika se razlikuje od političkih stavova ostalih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva, ali Škoti su i dalje podijeljeni oko mišljenja u vezi ponovnog glasanja o neovisnosti.