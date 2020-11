NEIZVJESNA UTRKA ZA BIJELU KUĆU: Ipak, Biden je jako blizu pobjedi. Danas stižu rezultati iz tri države, ako ih on osvoji, sve je riješeno…

7:51 – Iako bi konačan rezultat izbora u Nevadi trebao biti poznat danas poslijepodne Fox News, omiljeni medij Donalda Trumpa, pripisao je nakon 86 posto prebrojanih glasova tu saveznu državu Joeu Bidenu. Prema njihovim podacima, on ondje vodi s 50,7 posto glasova, naspram Trumpovih 47,9 posto. U igri je 11 elektorskih glasova.

7:35 – Prema The New York Timesu, Joe Biden ima 253 elektorska glasa, a Donald Trump 214. Glasovi su prebrojani u svim državama, osim u Nevadi, Arizoni, Aljasci, Georgiji, Sjevernoj Karolini i Pennsylvaniji. Trenutno Biden vodi u dvije od navedenih država, a Trump u četiri. Što se tiče mjesta u Senatu obje stranke, republikanci i demokrati imaju po 48 osiguranih zastupničkih mjesta, a u Kongresu vode demokrati s 205 naprema 190.

7:30 – NBC piše kako se s odmakom u brojanju glasova sve više republikanaca odmiče od Donalda Trumpa. Mnogi ne prihvaćaju njegove izjave o pobjedi i nepriznavanju izbora, a neki su u i proturiječili, što je rijetkost. .

Aktualni lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell poručio je da su “tvrdnje da si dobio izbore različite od toga da se dovrši brojanje glasova”.

“Nema nikakve osnove da se večeras govori o tome. Svi glasovi trebaju biti prebrojani. Morate pričekati da se proces dovrši prije nego prosudite da ima grešaka. Ako to napravite prerano, a kasnije se ispostavi da je grešaka bilo, time ste umanjili vlastiti kredibilitet. Stoga smatram da je ova loša strateška odluka, loša politička odluka i to nije tip odluke koji biste očekivali od nekog tko je na poziciji na kojoj je Trump”, rekao je bivši guverner savezne države New Jersey, Chris Christie, inače veliki Trumpov saveznik, čovjek koji ga je pripremao za predsjedničke debate.

Kontra Trumpa išao je i guverner države Ohio Mike DeWine koji je rekao da “je on za Trumpa, ali ako pobijedi Biden, svi ćemo to prihvatiti”. “Mi vjerujemo u vladavinu prava. Svaki glas mora se prebrojati. Mi kao zemlja moramo prihvatiti rezultate izbora. Mi vjerujemo u prebrojavanje svih glasova”, rekao je DeWine.

“Stop. Točka. Glasovi će se prebrojati, a ti ćeš ili izgubiti ili pobijediti. Kad rezultati budu potvrđeni moramo prihvatiti rezultat iz poštovanja prema našoj demokraciji”, rekao je pak republikanac Adam Kinzinger iz države Illinois.

Oglasio se i republikanski senator iz Floride Marco Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom skupu, ali je zato danas na Twitteru napisao da “činjenica da treba nekoliko dana se prebroje glasovi ne znači da je to prevara”.

Guverner savezne države Maryland Larry Hogan, kojeg se smatra umjerenim republikancem, rekao je da je Trumpova izjava o izbornoj prevari “skandalozna”.

“Nije bilo nikakve potrebe za takvim tvrdnjama i to je bila strašna pogreška. Bez obzira na to kako si opredijeljen u ovoj utrci i u kojoj si stranci i za koga si glasao, većina Amerikanaca zaista želi slobodan i pošten izborni proces i žele da nastavimo s brojanjem glasova”, ustvrdio je.

Reagirao je i republikanski senator iz savezne države Utah Mike Lee: “Najbolje je za sve da se primire i da puste brojače glasova da odrade svoj posao”. Izabrani guverner države Utah, republikanac Spencer Cox je bio puno oštriji te je Trumpove navode nazvao “smećem”.

“Prema našem ustavu, državna zakonodavna tijela određuju pravila za izbore i upravljaju izbornim procesom. Taj proces moramo poštivati i osigurati da se svi ispravno zaprimljeni birački listići prebroje”, rekao je pak republikanski senator Rob Portman iz savezne države Ohio.

Izvor iz Bijele kuće je za CNN rekao da se situacija ondje dramatično promijenila u trenutku kada je Fox News, Trumpov omiljeni news kanal, proglasio pobjedu Bidena u Arizoni.

“Predsjednika je u tom trenutku uhvatila panika i užarile su se telefonske linije. Mahnito je počeo nazivati republikanske guvernere diljem zemlje, a tijekom tih poziva rodila se ideja o podizanju tužbi u nizu država kako bi se spriječio neminovni trend prelijevanja glasova Bidenu”, rekao je izvor.

7:30 – Kandidat za američkog predsjednika Joe Biden na Twitteru je objavio kako će jedan od njegovih poteza, ako uđe u Bijelu kuću, biti i vraćanje SAD-a među potpisnike Pariškog sporazuma.

Njega je potpisalo 196 država, od 189 ga je ratificiralo do veljače. Države su se sporazumom obvezale na smanjenje emisija štetnih plinova i ograničavanje globalnog zagrijavanja na znatno ispod 2°C kako bi se izbjegle katastrofalne posljedice klimatskih promjena.

“Danas je Trumpova administracija služeno napustila Pariški sporazum o klimi. I za točno 77 dana, Bidenova administracija će mu opet pristupiti”, poručio je Biden.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020