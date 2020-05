NEGDJE DOBIVAJU OTKAZE, NEGDJE LISICE NA RUKE, A U RUSIJI IH BACAJU KROZ PROZORE!? Doktori koji su se žalili više nisu među živima

Rusiju u jeku pandemije koronavirusa potresaju i misteriozni padovi kroz prozore troje liječnika koji su se u svojim bolnicama požalili na nedostatak školovanog kadra i medicinske opreme potrebne za suzbijanje i zaštitu od koronavirusa

Osim groznog rasta broja zaraženih koronavirusom u Rusiji, a trenutno ih je više od 155.000, zemlju su u protekla dva tjedna potresli i misteriozne smrti liječnika. Naime, troje liječnika je palo kroz prozore različitih bolnica u zemlji. Dvije su liječnice poginule, dok se kolege bore za život mladog liječnika.

Ruski mediji tako pišu o Nataliji Lebjedevoj, mladoj liječnici iz podmoskovskog Zvjozdnog gorodka (Zvjezdanog gradića) koja je 24. travnja pala (ili se bacila) s prozora bolnice u kojoj radi. Nju su navodno kolege napadale da nije bila dovoljno pažljiva te da je zbog toga ugrozila, odnosno zarazila, nekoliko osoba. Naime, bila je pozitivna na COVID-19. Zbog ovakvih optužbi, malotko se usudi reći da je riječ o suicidu, a policija zasad navodi kako se radilo o “nesretnom slučaju”, prenosi Jutarnji.

Nije imala suicidalne misli

Još je veći misterij smrt liječnice s 20 godina staža, Jelene Nepomnjaščaje, koja se pobunila protiv otvaranja odjela za oboljele od koronavirusa u svojoj bolnici u Krasnojarsku. Ona je svoj stav pravdala time da bolnica nije pripremljena te da nema dovoljno stručnog i osposobljenog osoblja, ali ni medicinske opreme. Bez obzira na to, uprava bolnice je otvorila COVID-odjel, a Nepomnjaščaja je pala s petog lata bolnice 25. travnja te je preminula nakon šest dana kome. I ovaj se slučaj zasad vodi kao nesretan, iako je obrazloženje da je moguće da se radi o samoubojstvu zbog nakupljenog stresa. No, njena obitelj sumnja u tu priču i navodi da ona nije imala suicidalne misli.

Snimio inkriminirajući video

Ipak, najzagonetniji slučaj jest pad kroz prozor mladog liječnika Aleksandra Šuljepova, koji je dan prije nego što je trebao biti otpušten iz bolnice u Voronježu gdje se liječio od koronavirusa, pao kroz prozor. I on je bio jedan od onih koji su se borili s pandemijom, a prema pričama kolege iz njegove sobe, on je 2. svibnja navečer malo popio, odlučio zapaliti cigaretu, no okliznuo se i pao kroz prozor u bolničko dvorište.

Šuljepov je ranije s još jednim tehničarem snimio videoporuku u kojoj se požalio da u bolnici nema dovoljno zaštitne opreme, da liječnici rade u lošim uvjetima i da ga bolnička uprava tjera da radi, iako je pozitivan. Uprava bolnice sve je demantirala tvrdeći kako su liječnik i tehničar bili “preumorni i emocionalni”. Šuljepov je trenutno u komi, a kolege se bore za njegov život.

