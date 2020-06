NEBODER U NJEMAČKOJ POSTAO NOVO ŽARIŠTE: Ljudi traže karantenu kompleksa: ‘Pa ne možemo samo postaviti bodljikavu žicu oko zgrade’

Osamnaesterokatnica u njemačkom gradu Göttingenu postala je žarište koronavirusa nakon što je među njenim stanarima otkriveno 60 slučajeva zaraze, za čije se širenje optužuju Rome s Kosova koji u njoj žive, ‘arapski klanove’ i zubar

Obično su u Njemačkoj posljednjih mjeseci, kad je u pitanju borba protiv širenja koronavirusa, u središtu pozornosti političari s viših pozicija: premijeri saveznih zemalja, ministri i na kraju i sama kancelarka. No ovih dana mediji su se koncentrirali na gradsku vijećnicu Göttingena Petru Broistedt. Ona se inače brine o općinskim i gradskim problemima poput besplatne karte javnog prijevoza, kulturne ponude ili stanogradnje. No posljednjih mjeseci je preuzela i funkciju krizne menadžerice zadužene za pitanje širenja koronavirusa. I odjednom se pozornost njemačke javnosti usmjerila na ovaj sveučilišni gradić koji inače i ne dolazi često na naslovnice dnevnika.

Vraćanje u karantenu

“Posljednjih dana sam imala dosta neprospavanih noći”, kaže Broistedt, inače po struci socijalna radnica. Grad pod svaku cijenu želi izbjeći ponovni potpuni “lockdown” ali je iznova zatvorio vrtiće, škole, bazene i proveo testiranje na koronavirus u jednom staračkom domu. “Kao majci, koja ovisi o vrtiću, ove mi mjere nisu pale lako ali se nadam da ćemo tako situaciju staviti pod kontrolu”, kaže gradska vijećnica.

Hoće li Göttingen ponovno uvesti stroge mjere borbe protiv širenja zaraze, prije svega ovisi o razvoju događaja u takozvanom Iduna centru, betonskom poslovno-stambenom kompleksu na rubu gradskog središta čiji urbani “šarm” je već poslužio kao kulisa za snimanje krimića. Ovo mjesto slovi kao izvor novog naglog širenja zaraze posljednjih dana u Göttingenu. U podzemnoj garaži ovog kompleksa su posljednjih dana vršeni testovi na oko 400 žitelja ovog socijalnog žarišta.

Do sada je otkriveno 60 zaraženih no Broistedt ne želi ni čuti za kompletnu karantenu čitavog kompleksa, što traže mnogi građani. “Mi ne možemo samo tako postaviti bodljikavu žicu oko zgrade. To nije zatvor”, kaže za Deutsche Welle.

Stvaranje stigme

Heiko, koji već godinama živi u ovom bloku se posljednjih dana osjeća upravo tako – kao zatvorenik: “Na ulici me već gledaju poprijeko, kao kriminalca”, kaže Heiko koji ne želi da mu se u medijima objavljuje pravo ime. Stigma, i bez izbijanja koronavirusa u ovom bloku, prati stanovnike ovog objekta kojeg u međuvremenu više nitko ne zove po osiguranju koje ga je u sedamdesetima izgradilo nego samo “Koronacentar”. Nekada je bilo prestižno ovdje živjeti, stanovi za akademske građane, s bazenom i trgovinskim centrom. Danas je ovaj blok socijalno žarište koje mnogi zaobilaze u širokom luku. Dva betonska mosta koja su nekad povezivala ovaj kompleks s gradskim centrom su srušena, više nego simbolični potez. “Htio bih da Göttingen već jednom prestane prezirati stanovnike Iduna centra”, kaže Heiko.

Predrasude prema žiteljima ovog stambenog bloka su se pokazale i prilikom naglog izbijanja zaraze proteklih tjedana. To su na svojoj koži, još više nego Heiko, osjetile izbjegličke obitelji koje su, nakon bijega s Kosova u devedesetim godinama, pronašle dom u ovim socijalnim stanovima. U središtu istrage koja bi trebala rasvijetliti okolnosti pod kojima je buknula zaraza se, pored jedne osobe koja je dokazano kršila pravila o sprječavanju širenja zaraze, nalaze obitelji koje su navodno slavile muslimanski praznik Bajram, također bez pridržavanja mjera. Na udaru istrage se nalazi i poveća grupa muškaraca koja je u jednom baru u središtu grada pušila nargilu bez mijenjanja nastavka koji se stavlja u usta.

Ono što je uslijedilo je bilo za očekivati: desno-populistička Alternativa za Njemačku je po društvenim mrežama bacala drvlje i kamenje po “arapskim klanovima” koji se ne pridržavaju pravila. Sve to je privuklo i pozornost medija koji su se utaborili ispred Iduna centra nakon čega su ih stanovnici obasipali uvredama i gađali povrćem.

Romi s Kosova i pitanje odgovornosti

Obitelji s Kosova, pri čemu se prema pisanju medija prvenstveno radi o Romima, su odlučno odbacili optužbe u umiješanost u širenje koronavirusa. Tvrde da nikakve bajramske proslave nije bilo a i da osoba koja slovi kao “nulti pacijent” u Iduna centru uopće ne pripada njihovoj etničkoj skupini. Isto tako je naglašeno kako su u više navrata nadležne službe upozorili na kršenje pravila o karanteni u Iduna bloku.

“To su netrpeljivosti koje vladaju već godinama. I sada su se opet razvile u punom obimu”, smatra Meinhart Ramaswamy, lokalni zastupnik Piratske stranke koji se već godinama brine za jednu obitelj s Kosova. On strahuje da bi se ponor koji vlada između grada i policije s jedne i žitelja Iduna centra s druge strane, mogao dodatno produbiti. I time ugroziti inicijative poput one koju Pomoć za mlade Göttingena već godinama pokreće s obiteljima s područja bivše Jugoslavije koje žive u ovom stambenom bloku.

Odnos je godinama poremećen i opterećen nepovjerenjem. Mnoge od ovih obitelji nemaju sređen trajan boravišni status. Osobe s Kosova rijetko stječu pravo na politički azil. Posljedica takvog stanja su nezaposlenost i stalna prijetnja od protjerivanja. Ramaswamy govori i o “rigoroznim” akcijama policije kada su žitelji Iduna centra u pitanju. Svemu tomu treba pridodati i jezične barijere koje su posebno došle do izražaja posljednjih mjeseci kada je točan prijenos informacija odigrao još važniju ulogu nego inače.

Ramaswamy smatra da se prema obiteljima iz Iduna centra odnosi nepošteno. “Mi smo ovdje imali jednog zubara koji je bio na skijanju u Ischglu (jednom od najpoznatijih izvora zaraze koronavirusom op.ur.) i nakon toga primio preko 500 pacijenata. O tomu nitko nije izvještavao”, kritizira Ramaswamy neravnomjerno izvještavanje u medijima.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.