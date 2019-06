NE ODUSTAJE, ZA NJEGA JE RAT UVIJEK ‘NA STOLU’: ‘Nećemo dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje. Nadajmo se da su pametni…’

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da će nametnuti dodatne sankcije Iranu kako bi spriječio Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja te dodao da je vojna akcija i dalje moguća

Trump je razgovarao s novinarima u Bijeloj kući nakon što je nedavno otkazao vojnu akciju protiv Irana koja je trebala biti odmazda za rušenje američkog vojnog drona.

“Uvodimo dodatne sankcije Iranu”, rekao je Trump. “U nekim slučajevima idemo sporo, no u drugim idemo brzo”, dodao je.

Ipak, spreman je i za smirivanje tenzija: ‘Učinimo Iran opet velikim’

Američki predsjednik rekao je kako je vojna akcija protiv Irana “uvijek na stolu”. No Trump je također dao do znanja kako je spreman smiriti eskalaciju dodavši da je voljan postići sporazum s Iranom za koji smatra da će ojačati slabo gospodarstvo te zemlje: “Nazvat ćemo ga ‘Učinimo Iran opet velikim'”.

‘Ako odustanu od nuklearnog oružja, bit ću im najbolji prijatelj’

Također je rekao, kako prenosi France Presse, da će biti Irancima “najbolji prijatelj” ako odustanu od nuklearnog programa.

“Nećemo dopustiti Iranu da dobije nuklearno oružje i kada oni to prihvate imat će bogatu zemlju, bit će sretni, a ja ću im biti najbolji prijatelj. Nadam se da će se to dogoditi. Nadajmo se da su pametni”, nastavio je Trump. “Kada bismo mogli vratiti Iran na put ekonomske obnove, to bi bilo fantastično.”

U međuvremenu ćemo “nastaviti nametati ekonomske sankcije”, rekao je američki predsjednik. Trump se obratio novinarima uoči puta u Camp David, a najavio je kako će ondje raspravljati o Iranu.

