NE MOŽE GNJUSNIJE: Pedofili odlaze u ovu siromašnu državu i tamo siluju djecu koju njihovi roditelji iz očaja prodaju za 17 kn!?

Reporteri su ostali šokirani prizorima u Gambiji jer su stalno sretali velik broj afričkih maloljetnika koji se ulicama prešetavaju s srednjovječnim muškarcima sa Zapada koji nisu izgledali kao njihovi očevi

Na zapadnom dijelu Afrike smjestila se Gambija, siromašna država u blizini Senegala. Ova najmanja država kontinentalne Afrike u svoj restort privlači pedofile iz Britanije jer nema stroge zakone te ima vrlo siromašne stanovnike koji gnjusnim predatorima prodaju svoju djecu. The Sun zavirio je ondje i provjerio što se događa, a otkrića novinara su uistinu šokantna.

Reporteri su ostali šokirani prizorima u Gambiji jer su stalno sretali velik broj afričkih maloljetnika koji se ulicama prešetavaju s srednjovječnim muškarcima sa Zapada koji nisu izgledali kao njihovi očevi. Novinari su posvjedočili sceni kada su za ručkom u restoranu za istim stolom sjedila djevojčica dobi od šest ili osam godina sa sijedim čovjekom. Ostali gosti, mahom turisti, u restoranu također su bili godina kao i taj sijedi čovjek.

Uznemirujući prizori na sve strane

Istog dana, novinari su vidjeli muškarca krupnije građe u 50-im ili 60-im godinama kako pliva u oceanu dok za ruku drži malenog afričkog dječaka u kratkim bijelim hlačama. Jednako uznemirujuće bilo je vidjeti i prizor malog djeteta iz Gambije koje je širom otvorenih očiju zbog straha gledalo dok se bjelkinja srednjih godina sukobljava s mladom crnom prostitutkom u popularnom baru na plaži. Isto tako, stariji muškarci mogu se vidjeti u noćnom izlasku s djecom, neka su toliko mala da ih nosi nose u naručju.

Gotovo oko ponoći novinari su vidjeli dijete, ne starije od dvije godine, kako hoda okolo sa starijim bijelcem britanskog naglaska. Istraga reportera The Suna pokazala je da je sada već propala putnička britanska tvrtka Thomas Cook zapravo pomogla ovu bivšu britansku koloniju pretvoriti u raj za pedofile gdje predatori mogu nekontrolirano raditi što žele. Thomas Cook letio je stalno u Gambiju i ondje je godišnje dolazilo 100.000 britanskih turista, a posebno ih je privlačio glavni grad Banjul.

Roditelji djecu prodaju britanskim pedofilima za 17 kuna

Lamin Fatty, nacionalni koordinator Saveza za zaštitu djece u Gambiji, u ekskluzivnom intervjuu za The Sun, kaže da su i ženski i muški turisti ciljali afričke maloljetnike. On upozorava da je seks u Gambiji vrlo jeftin i da se djeca prodaju za 150 dalasa, dakle za nešto više od dvije funte. To je pak iznos malo veći od 17 kuna.

“Neki roditelji znaju njihovu djecu zlostavljaju i to prihvaćaju je jer su toliko željni hrane u trbuhu. Drugi su previše naivni da bi to shvatili. Misle da zapadnjak plaća račune i pomaže svom dječaku ili djevojčici iz dobrote njihovog srca, dok u stvarnosti imaju loše namjere. Zlostavljanje djece se u Gambiji stalno događa i vlada ne čini dovoljno da to zaustavi. Našoj djeci pristupaju izravno na plažama ili na ulici i pedofili i drugi nastrani ljudi iz cijele Europe, uključujući Veliku Britaniju, dolaze ovdje zbog toga. Želim jasno reći da to ne uključuje samo muškarce, već i odrasle žene koje u Gambiji plaćaju seks s dječacima i tinejdžerima. Imamo zakone koji bi trebali spriječiti da se to događa, ali oni se ne provode tako da smo postali raj za pedofile”, kazao je Lamin Fatty za The Sun.

Turizam u Gambiji čini trećinu BDP-a države pa postoji bojazan da će tvrtke propasti i da će stanovnici gladovati nakon procijenjenog 50-postotnog pada ekonomske aktivnosti koja je već pogodila turistička naselja. Zagovornih ljudskih i dječjih prava Malick Jallow kaže da dok će neki turisti uvijek zaista željeti pomoći siromašnim Gambijcima, drugi će ovu situaciju vidjeti kao priliku za iskorištavanje djece.

“Problem je u tome što se zlostavljanje ponekad provodi uz blagoslov roditelja jer im je tako potrebno. Percepcija je da bijeli ljudi, ili ‘tabaci’ kako ih nazivaju, imaju hrpe novca i ti su roditelji često uzbuđeni što je njihovo dijete privuklo pažnju bijelog čovjeka. To ih zapravo čini ponosnima pa daju dozvolu dječaku ili djevojčici da odu s tom osobom, a kad ih policija pokuša ispitati, oni neće surađivati”, objašnjava on.

Mnogi slučajevi pedofilije odbačeni

U listopadu prošle godine službena istraga UN-a utvrdila je da turistička područja Gambije i dalje predstavljaju opasno mjesto za djecu i da grabežljivci sada borave u motelima i privatnim apartmanima kako bi izbjegli radoznale oči. Posebna izvjestiteljica UN-a, Maud de Boer-Buquicchio, izvijestila je: “Rijetki slučajevi kada se pritužbe podnose policiji se ne postupaju propisno, prikupljanje uvjerljivih dokaza se odgađa, a istraga i kazneni progon zastaju, što rezultira da žrtve ili svjedoci povuku svoje žalbe.”

Kaže da su neki slučajevi također odbačeni jer izjave žrtava bile nedosljedne. Njihovo izvješće dolazi nakon što je vlada Velike Britanije napadnuta jer nije uspjela djecu u inozemstvu zaštititi od britanskih grabežljivaca. Izvještaj Nezavisne istrage seksualnog zlostavljanja djece (IICSA) našao je još potrebno kako bi se učinilo da počinitelji koji “operiraju” u siromašnim zemljama poput Gambije budu uhvaćeni i procesuirani.

“Nadamo se da će iznošenjem ovih institucionalnih neuspjeha Velika Britanija postati svjetski lider u borbi protiv zlostavljanja. ranjive djece na globalnoj razini i da djeca žrtve u inozemstvu više nisu ‘pod radarima’ vlasti”, kazala je Debbie Beadle, direktorica programa za zaštitu djece ECPAT u Velikoj Britaniji, pozivajući se na novi nacionalni plan rješavanja problema.