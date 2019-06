‘NE KORISTITE HUAWEI’: Pompeo upozorio Švicarsku zbog bliskih poslovnih odnosa s Kinom

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poručila je saveznicima da ne koriste mobilnu tehnologiju i opremu nove generacije Huawei Technologies Co Ltd

Američki državni tajnik Mike Pompeo upozorio je Švicarsku zbog bliskih poslovnih veza s Kinom, rekavši za švicarske novine da se neutralna europska zemlja izlaže kršenju privatnosti ukoliko prihvati pomoć kineskih tvrtki u izgradnji infrastrukture. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poručila je saveznicima da ne koriste mobilnu tehnologiju i opremu nove generacije Huawei Technologies Co Ltd zbog zabrinutosti da bi to moglo omogućiti Kini špijuniranje osjetljivih komunikacija i podataka. Huawei poriče da je, ili bi mogao biti, sredstvo za kinesku špijunažu.

“Švicarci već dugo pridaju veliku važnost zaštiti svoje privatnosti”, rekao je Pompeo za novine Neue Zuercher. “Ali ako koristite kinesku tehnologiju, svoje podatke dostavljate Komunističkoj partiji Kine. Nema privatnosti.”

U intervjuu objavljenom u utorak, Pompeo je pohvalio Švicarsku, koja je diplomatski posrednik između Sjedinjenih Država i Irana, kao zemlju s dubokom demokratskom tradicijom, vladavinom prava i sličnim pogledom na svijet.

“Ali mi također radimo zajedno na važnim sigurnosnim pitanjima”, kazao je Pompeo o svom četverodnevnom posjetu Švicarskoj koji je završio u ponedjeljak. Švicarski predsjednik Ueli Maurer susreo se Trumpom u Bijeloj kući prošlog mjeseca, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu u travnju.

Maurer je u Washingtonu rekao da je Švicarska izabrala drukčiji put u odnosima s Kinom, preferirajući zagovaranje svojih vrijednosti izravno s Pekingom. Poručio je kako je Švicarska zabranila svim stranim tvrtkama pružanje usluga za ključnu infrastrukturu, ali je Huawei bio prisutan na privatnom komercijalnom tržištu. Očekuje se da će Trump, koji je u službenom posjetu Londonu, zatražiti od premijerke Therese May izuzeće Huaweija iz 5G mreže u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ministar sigurnosti Ben Wallace izjavio je da Britanija nije donijela konačnu odluku o tome hoće li koristiti Huawei tehologiju.

