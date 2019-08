‘NAŽALOST, SNAŽNIH OLUJA I POPLAVA BIT ĆE SVE VIŠE I BIT ĆE SVE OPASNIJE’: Znanstvenici otkrili uzrok čestih i ubojitih nevremena

Trend sve toplijeg zraka i mora širom svijeta uzrokovao je uvjete koji bi, prema znanstvenicima, mogli dovesti do snažnijih oluja koje će donositi i više oborina

Tropska oluja Barry koja je pogodila New Orleans osnažena je toplinom iz Meksičkog zaljeva na što su vjerojatno utjecale klimatske promjene, rekli su u petak znanstvenici, ističući da će trend zagrijavanja zraka i mora dovoditi do sve snažnijih i kišnijih oluja.

Iako nijedna pojedinačna oluja ne može biti direktno povezana s klimatskim promjenama, trend sve toplijeg zraka i mora širom svijeta uzrokovao je uvjete koji bi, prema znanstvenicima, u prosjeku mogli dovesti do snažnijih oluja koje će donositi i više oborina.

URAGAN BARRY POGODIO LOUISIANU: Ipak, dobili su dobre vijesti. Rijeka Mississipi neće doseći povijesnih šest metara visine

OLUJA JE OJAČALA U URAGAN: Dolazi im vrijeme opasno po život, vodeni valovi i vjetar koji čupa drveće i električne vodove!

Isparavanje oceana može dovesti do opasnih poplava

“Prava povećana opasnost od zatopljenja je atmosfera koja je u stanju proizvesti oborine snažnijeg intenziteta”, rekla je Jill Trepanier, stručnjakinja za ekstremne klimatske i vremenske prilike na Državnom sveučilištu Louisiana. Rekla je da sve topliji oceani zbog velike količine vode koja isparava mogu dovesti do opasnih poplava.

Donji tok rijeke Mississippi već je mjesecima poplavljen nakon takozvanog “bombaškog ciklona” i drugih oluja koje su počele u ožujku, a koje su donijele velike kiše u Nebrasku, Iowu i Missouriju i tekle niz Mississippi.

Neće sve oluje biti kišnije, ali će ih biti više

“Poplave zapravo pomažu oluji”, rekao je Kevin Trenberth, viši znanstvenik u američkom Nacionalnom centru za atmosferska istraživanja. Neće sve oluje biti kišnije kao rezultat klimatskih promjena, ali će ih u prosjeku biti više, kažu znanstvenici.

U nedavnoj rekordnoj kišnoj oluji, uragan Harvey poplavio je područje Houstona 2017., ubio 68 ljudi i uzrokovao materijalnu štetu procijenjenu na 125 milijardi dolara. Uragan Katrina je 2005. pogodio područje New Orleansa kada je poginulo 1500 ljudi.

“Ovakve vremenske neprilike kroz sljedeće stoljeće postajat će sve gore”, rekao je Andrew Dessler, klimatski znanstvenik i profesor atmosferskih znanosti na Texas A&M. Sveučilištu.

Uragan Barry pogodio je Louisianu u subotu, no na razini tropske oluje. Barry je postao prvi atlantski uragan 2019. no usporio je kada se približio gradu Intercoastal Cityju u Louisiani, te će ovaj puta New Orleans vjerojatno biti pošteđen najavljenih poplava.

METEOALARM IZDAO UPOZORENJE ZA CIJELU HRVATSKU: ‘Moguća jača grmljavinska nevremena. Budite na oprezu’

SNAŽNA OLUJA POGODILA DIJELOVE HRVATSKE: Zagorje opet poharala tuča veličine lješnjaka, a padala je i u Zagrebu

A Trump i dalje negira klimatske promjene

Američki predsjednik Donald Trump bacio je sumnju na postojanje klimatskih promjena i povukao SAD iz Pariškog klimatskog sporazuma, međunarodnog sporazuma za borbu protiv klimatskih promjena, rekavši kako sporazum opterećuje troškovima zemlju.

Hvalio se dokumentom o okolišu u govoru u Bijeloj kući ovog tjedna, ali nije spomenuo klimatske promjene te je povukao propise o razinama emisija ugljika svojeg prethodnika Baracka Obame.

U NAJVEĆE GRADOVE STIŽU NEZABILJEŽENE KLIMATSKE KATASTROFE; ‘Moramo promijeniti način života na Zemlji. I to brzo!’

USKORO ĆE 120 MILIJUNA LJUDI UĆI U SIROMAŠTVO, A 80 MILIJUNA OSTAJE BEZ POSLA: ‘To je perverzno, pa oni su najmanje krivi…’