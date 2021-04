NAVODNI JANŠIN PLAN PODJELE BiH IZAZVAO BURU: Mediji objavili sadržaj, spekulira se da on ovako vidi rješenje za naše susjede

‘Neslužbeni diplomatski dokument o komadanju BiH, priključenju Republike Srpske Srbiji i ujedinjenju Kosova s Albanijom doista postoji, ima naslov ‘Zapadni Balkan – put naprijed’

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je u četvrtak, u susretu sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, svoje stajalište o “mirnom razlazu” u BiH, a Vučić je pak istaknuo kako ne zna za navodni “non paper” slovenskog premijera Janeza Janše o rješenju za BiH. Dodik je, prigodom primopredaje cjepiva koje Srbija donira Republici Srpskoj, istaknuo da ideja o mirnom razlazu Bosne i Hercegovine “nije nova”.

Dodik za ‘miran, a ne ratni razlaz’ BiH

“I oni kojima se sviđa i kojima se ne sviđa, uglavnom svi su jedinstveni u činjenici da BiH kakva je sada ne može i ako ne može, onda bi bilo dobro da se razgovara o mirnom razlazu”, rekao je Dodik, navodeći kako od Vučića očekuje da “prihvati jedan takav koncept”, premda razumije Vučićeva stajališta o odnosima u regiji.

Dodik je, navodeći kako “nije vidio nikakav dokument” koji je, navodno, Janša uputio Bruxellesu, niti zna “je li on uopće postoji”, ocijenio kako je “impresivno” koliku je “političku galamu” podiglo to je što je “netko spomenuo opciju o mirnom razlazu”. On je ponovio kako je njegova koncepcija “miran, a ne ratni razlaz”, optuživši “one koji žele unitarnu državu” kako hoće da njome “upravljaju Bošnjaci i da majoriziraju Srbe i Hrvate”.

Dodik je ukazao kako “onima kojima smeta razlaz u BiH ne smeta otcjepljenje Kosova od Srbije”.

Vučić ne zna za inicijativu o mirnom razlazu

Vučić je danas izbjegao izravno govoriti o navodnom prijedlogu slovenskog premijera Janeza Janše, ustvrdivši kako taj papir niti je vidio, niti zna za bilo kakvu inicijativu o mirnom razlazu BiH.

“Naš odnos prema BiH je poznat – mi poštujemo integritet BiH i poštujemo njezin suverenitet tamo gdje on postoji institucionalno”, poručio je Vučić.

Beogradski mediji objavili su danas, pozivajući se na slovenski portal „Necenzurirano“, da je poznat sadržaj neslužbenog diplomatskog dokumenta koji je premijer Janez Janša uputio u Bruxelles i koji, navodno, sadrži ideje o podjeli Bosne i Hercegovine pripajanjem Republike Srpske Srbiji, o pridruživanju Hrvatskoj većinski hrvatskih kantona u BiH, te o ujedinjenju Kosova s Albanijom.

Nove špekulacije o ‘Janšinom’ non-paperu

Nove političke polemike oko navodnog non-papera o “podjeli zapadnog Balkana po etničkim linijama” u Sloveniji se nastavljaju, nakon što je jedan portal objavio njegov navodni sadržaj. Njegove osnovne teze preuzeli su u četvrtak i vodeći mediji kritični prema vladi Janeza Janše, koju optužuju za autoritarizam, napade na nezavisno novinarstvo i udaljavanje vanjske politike Slovenije od dominantnog europskog pravca.

“Neslužbeni diplomatski dokument o komadanju BiH, priključenju Republike Srpske Srbiji i ujedinjenju Kosova s Albanijom doista postoji, ima naslov “Zapadni Balkan – put naprijed”, a po našim ga je informacijama u veljači ove godine dobio kabinet predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, ali ne diplomatskom poštom”, pišu novinari Vesna Vuković i Primož Cirman na slovenskom portalu “Necenzurirano”, koji se deklarira kao istraživački portal, a slovenska javnost doživljava ga kao lijevo orijentiranog.

Glasnogovornik vlade demantira postojanje non-papera

Sadržaj navodnog dokumenta, bez zaglavlja i potpisa, pisanog na engleskome, prenijeli su i mnogi drugi mediji u Sloveniji, uz ogradu da ga nisu potvrdili niti Europsko vijeće ili Europska komisija i da je postojanje tzv. Janšina non papera još ranije demantirao predsjednik slovenske vlade.

“Nije poznato tko je dokument pisao, naši izvori tvrde da zasigurno nije nastao u slovenskom ministarstvu vanjskih poslova, nego u Budimpešti. Unatoč tome, u briselskim se diplomatskim krugovima o njemu govori kao o ‘slovenskom’ non-paperu jer je premijerov kabinet navodno sudjelovao u njegovu slanju na različite adrese”, navodi slovenski portal.

To je, navodi se u prilogu portala, jedan od triju non-papera nastalih nedavno u vezi s regijom zapadnog Balkana, a i u njima je sudjelovala Slovenija, premda su “u suprotnosti sa svim važećim dokumentima na kojima se temelji slovenska vanjska politika”, navodi portal. On u taj kontekst dovodi i hrvatski non paper o Bosni i Hercegovini i njenom putu prema Europskoj uniji i navodi da je i ovaj non paper “još jedan napisan po mjeri srpskih i hrvatskih nacionalističkih krugova koji se već tri desetljeća zauzimaju za komadanje BiH”. Spominje se i navodni treći non-paper u kojem je, prema tvrdnjama, također sudjelovao Janša, ali se ne navode detalji s tim u vezi.

‘Janša Sloveniju udaljava od središnje europske politike’

Slovenski premijer Janez Janša u utorak je, demantirajući da je autor i pošiljatelj navodnog neslužbenog diplomatskog dokumenta o uspostavi novih granica etničkim linijama, kako bi se u regiji “dovršio postupak disolucije SFRJ”, naveo da je cilj “opskurnih portala” suprotan onome što za stabilizaciju regije, u vrijeme slovenskog predsjedanja Vijećem EU-a, namjerava poduzeti njegova vlada. Uz to, sugerirao je da su špekulacije oko toga dodatna akcija u pokušaju destabilizacije njegove vlade, a odluku oporbe da pojašnjenja o non-paperu traži u parlamentarnoj raspravi ocijenio “histeričnom”.

Premda je polemika oko navodnog non-papera imala i širi odjek na području zapadnog Balkana, cijela afera, po svemu sudeći, nastavlja se na ofenzivu oporbene ljevice protiv Janše i njegove vlade, koja ima tijesnu većinu u parlamentu. Do toga dolazi u kritično razdoblje, nekoliko mjeseci prije nego Slovenija, po drugi put u 17 godina članstva, preuzme predsjedanje Vijećem EU-a.

Za lokalne tiskane i elektroničke medije u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i Makedoniji oko tog pitanja već je dalo svoje izjave više slovenskih oporbenih političkih aktera i novinara bliskih oporbi. U njima se ponovo otvoreno izražavaju bojazni da Janša Ljubljanu udaljava od središnje europske politike i vodi je prema iliberalnim režimima Višegradske skupine zemalja, Rusiji ili Srbiji, a neki ga kritiziraju što je podržao i hrvatski non paper o BiH, unatoč još uvijek nesređenim odnosima oko graničnog pitanja na moru.

Bušić (HDZ): Non-paper o BiH došao je u pravo vrijeme

Saborska zastupnica Zdravka Bušić (HDZ) izjavila je u četvrtak kako je “non-paper”, neslužbeni diplomatski dokument o BiH, koji je nedavno predstavio hrvatski ministar vanjskih poslova “došao u pravo vrijeme“.

“Došao je u pravo vrijeme, jer se nadovezuje na najnoviju inicijativu šefa Delegacije EU u Sarajevu Johanna Sattlera i američkog veleposlanika Erica Nelsona, s ciljem da se još jednom potakne političke aktere u BiH na kompromis oko reforme Ustava i izbornog zakona te potom niza reformskih poteza na tragu 14 prioriteta koje je za BiH, krajem 2019. utvrdila EU“, rekla je Bušić.

Navela je kako u BiH nisu zabilježene neke supstantivne kritike tog dokumenta, ali ima niz politikanski motiviranih negativnih komentara bošnjačkih medija.

“Sarajevski mediji uglavnom su prenijeli kako se, tobože, radi o potezu punom paternalizma i prikrivenog imperijalizma koji pokazuje neiskrenu dobronamjernost službenog Zagreba”, rekla je Bušić u slobodnom saborskom govoru i navela „činjenicu“ koja govori da je u bošnjačkim političkim krugovima porasla nervoza objavom non-papera. Njihovi su mediji oštrio napali Sattlera nakon što je inicijativu šest članica EU na čelu s Hrvatskom, javno ocijenio kao pozitivnu i kao najavu većeg angažmana EU u jugoistočnoj Europi, kazala je Bušić.

