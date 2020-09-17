NAVALJNI OBJAVIO NOVE DOKAZE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Snimka sugerira da je otrovan prije leta, još u hotelskoj sobi

Pozlilo mu je na letu u Rusiji prošlog mjeseca
Tim Alekseja Navaljnog u objavi društvenim mrežama tvrdi da je Putinov kritičar otrovan bocom vode u hotelskoj sobi u Tomsku u kojoj je boravio prije leta na kojem mu je pozlilo. Naveli su kako su tragovi novičoka, nervnog agensa kojim je otrovan Navaljni, pronađen na praznoj boci vode iz njegove hotelske sobe u Tomsku.
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U objavi stoji da je sporna boca vode bila jedna od besplatnih boca koje su Navaljnom ostavljene u hotelu.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Video prikazuje članove tima glavnog Putinova kritičara kako pretražuju njegovu hotelsku sobu, sat vremena nakon što mu je pozlilo.
“Dva tjedna kasnije, njemački laboratorij pronašao je tragove novičoka na boci vode koju smo uzeli iz hotela u Tomsku”, piše u objavi na Instagramu, a naveli su i kako je više laboratorija analiziralo uzorke i potvrdilo da je otrovan upravo novičokom.
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Podsjetimo, pozlilo mu je na letu u Rusiji prošlog mjeseca te je nakon nekoliko dana prebačen na liječenje u Berlin. Njemačka je potvrdila da je otrovan novičokom, nervnim agensom razvijenom u Sovjetskom Savezu.
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