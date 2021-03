BROD JE PRIJE NASUKAVANJA ODRADIO KURS KOJI PODSJEĆA NA – DIVOVSKI PENIS: Zbog njega su odmah skočile cijene nafte

Pritisak na cijene nafte stvorio je i skok američkih zaliha sirove nafte u prošlome tjednu za 2,9 milijuna barela

Promet na ključnom plovnom putu koji povezuje Sredozemno i Crveno more zaustavljen je već dva dana nakon što se MV Ever Given nasukao po jakom vjetru. Tim tegljača pokušava pomaknuti pramac broda s istočnog zida kanala, ali strahuje se da bi mogao zaglaviti još nekoliko dana.

Podaci o praćenju pokazuju kako je brod dug 400 metara ucrtao kurs koji sumnjičavo podsjeća na penis. Glasnogovornik pomorskog mjesta za praćenje rekao je da su brodski podaci točni, rekavši:

“Nema mjesta za nekakve urote ili lažne podatke.” Vjeruje se da su jaki vjetrovi doveli do toga da se teretni brod iznenada okrenuo bočno nekih 5,7 milja, blizu grada Suez, gdje kanal postaje uska jednostruka traka. Tvrtka za upravljanje brodom rekla je da je sva posada na sigurnom i da se vodi računa, dodajući da nije bilo izvještaja o ozljedama ili zagađenju, piše Metro.

Podignute cijene nafte

Pritisak na cijene nafte stvorio je i skok američkih zaliha sirove nafte u prošlome tjednu za 2,9 milijuna barela, prema trgovinskim izvorima koji navode podatke Američkog instituta za naftu (API). Danas su cijene nafte porasle na oba tržišta zbog nasukavanja broda za kontejnerski prijevoz tereta, koji je blokirao Sueski kanal. Promet je u međuvremenu djelomično preusmjeren, a uskoro bi se trebao potpuno normalizirati, priopćio je danas agent za pomorski prijevoz GAC.

Sueski kanal nalazi se na najkraćoj pomorskoj poveznici između Europe i Azije, podsjeća Reuters. “Cijene je poduprla blokada prometa”, konstatira Stephen Brennock iz PVM-a. “No, raspoloženje na tržištu vjerojatno će teško nadvladati novi trend špekulacija s padom cijena”, dodao je Brennock.

Jeffrey Halley iz OANDA-e napominje da su cijene porasle zbog straha od poremećaja u opskrbi. No, uzlazni trend bit će kratkog daha, smatra on. Pozornost se polako okreće vodećim proizvođačima, koji bi početkom travnja trebali ponovo razmotriti proizvodnu politiku i koordinirano ograničenje opskrbe. Male su šanse da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici nakon pada cijena u proteklim danima ublažiti ograničenja proizvodnje, drži Halley.

Prvi teretni brodovi prošli novim pravcem Sueskog kanala

Odvojeno je OPEC jutros na svojoj internetskoj stranici objavio da je cijena barela referentne košarice nafte njegovih članica u utorak iznosila 62,27 dolara, što je za 95 centi manje u odnosu na prethodni trgovinski dan.