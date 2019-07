NASMRT IZBO BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE: ‘Godinama ju je maltretirao i varao. Kada bi mu propao neki posao dobivala bi batine’

‘Događalo se da on ode s ljubavnicom, a kada bi se vratio kući ona ga je pitala gdje je bio. Umjesto odgovora dobivala je šamare i to je trajalo desetljećima. Kada je smogla snage da ga konačno napusti, ubio ju je’, kazao je jedan poznanik bivših supružnika

Srbija je potresena okrutnim zločinom koji je u petak u Pančevu, nasred ulice i usred dana, počinio Petar Mošić zvani Tamango. On je pred brojnim svjedocima nasmrt izbo nožem svoju bivšu suprugu Desanku kojoj je imao sudsku zabranu prilaska.

Mošić joj je prišao dok je sjedila na autobusnoj stanici. Čim ga je uočila, žena je pokušala pobjeći, no on ju je sustigao, izvadio kuhinjski nož i pred djelatnicima autobusne stanice i putnicima počeo mahnito ubadati je u vrat i leđa. Desanka je tada pala na tlo, a Petar ju je pokušao dokrajčiti no savladali su ga vozači autobusa, piše Blic. Izbodena žena izdahnula je desetak minuta kasnije od zadobivenih rana.

Kada bi mu propao neki posao, istukao bi ženu

Njih dvoje službeno su se razveli prije mjesec dana nakon čak 42 godine braka. Njihovi znanci kažu da je Petar godinama maltretirao Desanku zbog čega je ona neko vrijeme boravila i u sigurnoj kući u Pančevu.

“Kada bi mu neki posao prošao loše, Petar je za to okrivljavao Desanku iako ona nije imala ikakve veze s tim. Dobivala je batine zbog njegovih loših poslovnih pothvata i uhićenja”, kazali su za Blic njihovi znanci.

‘Umjesto odgovor dobivala je šamare’

Usto, kažu, Petar je varao suprugu i to su svi znali.

“Događalo se da on ode s ljubavnicom, a kada bi se vratio kući ona ga je, kao i svaka žena, pitala gdje je bio. Umjesto odgovora dobivala je šamare i to je trajalo desetljećima. Na kraju, kada je smogla snage da ga konačno napusti, ubio ju je”, kazao je jedan poznanik bivših supružnika.

Mošić je otprije poznat policiji zbog različitih kaznenih djela, uglavnom pljački, zbog čega je boravio i u zatvoru.