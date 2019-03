‘NASMIJANI UBOJICA’ KOJI JE LIKVIDIRAO HRVATA POSTAJE POKAJNIK? Njegovo svjedočenje moglo bi biti koban udarac mafijaškim klanovima

Der je sumnjičen za tri likvidacije koje su počinjene u Beogradu, Budimpešti i Amsterdamu, uzevši u obzir kako se vjeruje da je on likvidirao Hrvata 62-godišnjeg Ivana Serdarušića

Plaćeni ubojica 38-godišnji Čaba Der koji je u petak navečer uhićen u hotelu u Pragu spreman jena suradnju s istražiteljima i na raskrinkavanje vođe kriminalnih klanova iz Srbije i Crne Gore, pišu crnogorski mediji, a prenosi Kurir.

Prema pisanju medija, Der koji se nalazi u pritvoru, navodno je već ponudio suradnju istražiteljima, a njegov bi iskaz mogao biti najjači udarac za dva zaraćena crnogorska klana – škaljarski i kavački.

Osumnjičen za tri likvidacije

“Čaba je bio plaćeni ubojica, a sumnja se da je radio i za jedan klan iz Crne Gore. On je svojevremeno uhićen u Sarajevu pod sumnjom da je trebao sudjelovati u likvidaciji Alana Kožara iz Bara,” podsjećaju izvori iz istrage.

Iako Der ima i srpsko i mađarsko državljanstvo, srpski pravosudni organi najavili su da će tražiti njegovo izručenje. Der je sumnjičen za tri likvidacije koje su počinjene u Beogradu, Budimpešti i Amsterdamu.

“Vrlo je moguće da Der postane svjedok-suradnik i ponudi informacije i dokaze o tome tko ga je plaćao i za koga je ubijao. Samo na taj način on bi mogao izbjeći scanarij i kojem će ostatak života provesti iza rešetaka”, potvrdio je izvor Kurira.

Sve je počelo s nestankom sina

Nakon što je pušten iz zatvora 2017. godine, Čaba Der je prvi puta bio priveden u rujnu te godine u Sarajevu. On je tada bio uhićen u društvu Marka Gojčevića iz Bara i navodno su priznali da su došli u Sarajevo kako bi ubili Alana Kožara, bliskog suradnika Luke Bojovića.

Podsjećamo, za Kožarom je raspisana tjeralica zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu Slobodana Šaranovića u ožujku 2017. godine u Budvi. Nakon što je 2009. godine nestao Slobodan Radonjić, sin bliskog prijatelja Slobodana Šaranovića Danila Radonjića za kojeg se vjeruje da je mrtav, počeo je rat između obitelji Radonjić i Šaranović. Nakon što je mladi Radonjić nestao, njegov otac i kum krenuli su u istraživanje nestanka. Šaranovićev brat Branislav koji se te 2009. godine pridružio u potrazi za nestalim mladićem ubijen je u listopadu iste godine, piše Blic.rs.

Slična sudbina zadesila je i Danila Radonjića i Slobodana Šaranovića, te se vjeruje kako je do sada u ratu dvije obitelji ubijeno najmanje 11 ljudi.

‘Nisu ubojstva jedina koja je on počinio’

Sugovornik Kurira smatra kako bi plaćeni ubojica mogao otkriti tko je bio naručitelj ubojstva Alana Kožara, no isto tako vjeruje se kako on ima puno informacija.

“Postoji sumnja da u Pragu nije boravio kako bi se sakrio, već je došao na novi zadatak. Kako vjeruju istražitelji, njegovim uhićenjem spriječeno je ubojstvo”, smatra sugovornik Kurira koji podsjeća kako su Bojović i Kožar bliski škaljarskom klanu i kako se može očekivati da bi Der mogao ponuditi informacije o kavačkom klanu. Otkad je izašao iz zatvora 2017. godine, nakon što je odslužio kaznu za ubojstvo iz 2004, Der je bio slobodan obavljati posao za onog koji mu to plati. Međutim, zbog činjenice da je bio priveden jer je bio angažiran za ubojstvo Kožara jasno je da bi mogao da raskrinka kavački klan”, smatra sugovornik Kurira koji je istaknuo kako su ubojstva Nebojše Markovića u siječnju u Beogradu, Ivana Serdarušića u Amsterdamu i Lasla V. u Budimpešti ubojstva za koja se tereti Der Čad, međutim kako to ne znači da su jedina ubojstva koja je on počinio.