NASLJEDNIK POSLJEDNJEG EUROPSKOG DIKTATORA ‘ZBRISAO’ JE U MOSKVU: Je li to priprema i za bijeg bjeloruskog predsjednika?

U jeku vala prosvjeda izazvanih nezadovoljstvom bjeloruskog naroda vladavinom Aleksandra Lukašenka, njegov najmlađi sin, koji je predodređen za nasljednika, pod lažnim je imenom prebačen u bjelorusko veleposlanstvo u Moskvi, kao i njegove dvije nećakinje

Treći i najmlađi sin “posljednjeg europskog diktatora”, bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, ovih je dana nestao iz glavnog grada te zemlje, Minska, kojeg su zahvatili valovi prosvjeda upravo protiv njegova oca. Nikolaj, poznatiji i kao “dječak sa zlatnim pištoljem”, proteklih je tjedana snimljen u zaštitnici svoga oca, odjeven u uniformu specijalnih postrojbi i s kalašnjikovom u rukama. No, ruski mediji su prekinuli nagađanja o tome kako je prebjegao u Sjedinjene Države ili Njemačku te su otkrili kako se skrasio u bjeloruskoj ambasadi u Moskvi.

Nitko još ne zna hoće li 16-godišnji “prijestolonasljednik” školovati u najelitnijoj gimnaziji Moskovskog sveučilišta ili pak u još elitnijem, izoliranom privatnom liceju “Prezident” u ekskluzivnom predgrađu Moskve. Iz obje obrazovne ustanove tvrde da nemaju dječaka pod tim imenom, no ionako se spekulira kako je on prebačen u Moskvu pod lažnim imenom, baš kao i njegove dvije nećakinje, odnosno kćeri njegove starije polubraće, jer im je, navodno, postalo “nekomforno” da im predaju isti profesori koji u Minsku prosvjeduju protiv njihova oca i djeda.

U društvu svjetskih lidera i diktatora

Tako je mladi Nikolaj ušao u društvo drugih diktatora koji su spas od pobješnjelih naroda pronašli u visokoosiguranim elitnim naseljima podmoskovlja. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič i vođa Kirgistana Askar Akajev doživjeli su u svojim zemljama istu sudbinu kao i stariji Lukašenko. I on bi, nagađa se, mogao postati novi stanovnik Moskve te čak i susjed jedinom svjetskom lideru koji podupire njegovu vlast – Vladimiru Putinu, prenosi Jutarnji.

Vratimo se na Nikolaja. Nedavno proglašeni najpoželjniji bjeloruski neženja, prema planovima svog oca, trebao je stasati u novog (doživotnog) predsjednika Bjelorusije. U javnosti se počeo pojavljivati već s četiri godine, a kako je rastao, tako je i popis svjetskih lidera bio sve veći; od Putina, Xi Jinpinga, Recepa Tayyipa Erdoğana, Baracka Obame, pa do dvojice papa, Benedikta XVI. i Franje. Kad ne bi bio s njima u društvu, pojavljivao bi se odjeven u uniforme ili s ocem u nekoj od unaprijed pripremljenih uloga, poput recimo, hokejaša ili berača krumpira.

Minuciozno oblikovanje

Posljedica je to savjeta koje je njegovu ocu dao britanski lord i poznati stručnjak za odnose s javnošću Timothy Bell, kako bi popravio njegov imidž u bjeloruskoj javnosti i prikazao ga u ulozi brižnog i odgovornog oca. No, ta je brižnost dovela do toga da se ne zna tko je Nikolajeva majka. Navodno je riječ o endokrinologinji i bivšoj osobnoj liječnici njegova oca, Irini Abeljskajoj. Ona živi daleko od predsjedničke palače, u raskošnoj vili luksuznog, ograđenog i čuvanog minskog naselja Drozdi, u kojeg može ući samo privržena režimska elita. Sličnu sudbinu doživjela je i Galina Želnerovič, formalno još uvijek prva dama Bjelorusije te majka starije Nikolajeve braće, Viktora i Dmitrija, koja živi izolirana i pod budnom paskom zaštitara u zaseoku u blizini Mogiljova, grada na istoku Bjelorusije.

No, uz prigodne fotografije s ocem, visoki svjetski dužnosnici su često Nikolaju ostavljali bizarne darove. Svoj nadimak “dječak sa zlatnim pištoljem” zaradio je upravo po poklonu kojeg mu je, kad je imao svega sedam godina, poklonio tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Od Djeda Mraza (svog oca) je 2012. dobio specijalnu pneumatsku pušku, a armenski milijarder Garik Carukjan mu je poklonio bačvu od 50 litara najpoznatijeg armenskog konjaka Ararat, koju bi ovaj trebao otvoriti na svom vjenčanju te dva albino lava, koja su donedavno bila u minskom zoološkom vrtu.

Sam Lukašenko je nedavno rekao kako je svog najmlađeg sina “minuciozno oblikovao sve ove godine, ne zato da sada napusti dužnost i baci u ropotarnicu povijesti sav svoj trud”. No, čini se da su valovi prosvjeda protiv njegova oca razbili o hridi države njegove snove o vladavini.