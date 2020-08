NAŠLI SU UPLAKANOG DJEČAKA KOJEM SU UKRALI KUPINE KOJE JE PRODAVAO UZ CESTU: Sada svi žele pomoći njemu i obitelji

Majka dječaka, zahvalila se Šljiviću ali i mnogim drugima koji su nakon priče koja se proširila regijom odlučili pomoći ovoj obitelji

Zuhdija Alić, dječak čija je fotografija postala viralna, nakon što je snimljen kako plače kraj ceste u BiH, ispričao je za Dnevni Avaz što se dogodilo tog kobnog dana.

“Ja sam prekjučer prodavao kupine i naišao je kombi u kojem su bila dva čovjeka. Stali su i pitali me koliko koštaju kupine, na što sam im ja rekao da koštaju deset maraka.

REGIJA PLAČE: Maleni dječak u BiH ostao sam plakati uz cestu nakon što su mu ukrali kupine koje je sam brao i prodavao

Tražili su od mene da im kupine istresem u vrećicu, što sam ja i učinio. Nakon toga oni su samo otišli. Ja sam počeo plakati, a nakon možda deset minuta pojavio se čovjek koji mi je pomogao.”, kazao je maleni Zuhdija Alić.

Pomoć obitelji

Čovjek koji mu je pomogao bio je Selmir Šljivić, koji je i podijelio priču s javnošću.

“Vidio sam da dijete plače. Lijevom ručicom pokrio je uplakane oči, a u desnoj je držao kantice s kupinama. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle. Prišao sam mu, dječak je jecao. Rekao sam mu da se ne brine, da mu neću nauditi. Dječak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne želim, samo želim da on više ne plače. Onda sam se sjetio da u autu imam još neki sok i keks, dao sam mu i to. Na pitanje tko mu je otac, rekao je da ga svi zovu Bekrija, to mu je nadimak po kojem ga svi znaju.

Za majku je rekao da je non-stop kod doktora i da je veoma bolesna. Rekao mi je pognute glave da ih je četvero djece u kući i da im roditelji ne rade”, objasnio je Šljivić.

Majka dječaka, zahvalila se Šljiviću ali i mnogim drugima koji su nakon priče koja se proširila regijom, odlučili pomoći ovoj obitelji.