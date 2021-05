NASILJE U IZRAELU SVE ŽEŠĆE: Sukob se širi i na Zapadnu obalu i ispod zemlje, poginulih je sve više; UN-ov povjerenik proziva krivca

Izraelski zrakoplovi ponovno su napali Gazu u subotu rano ujutro, a Hamas je uzvratio ispalivši rakete na Izrael u petoj noći sukoba, dok američki i arapski diplomati pokušavaju pronaći načina za prekid nasilja

Palestinski liječnici izvijestili su da su najmanje četiri osobe poginule u jednome od nekoliko zračnih napada na sjeveru Pojasa Gaze, dok su stanovnici rekli da su s izraelskih brodova u Mediteranu ispaljene rakete, premda nijedna od njih vjerojatno nije pogodila Pojas.

Palestinsko ministarstvo za vjerska pitanja priopćilo je da su izraelski zrakoplovi uništili džamiju. Vojni glasnogovornik rekao je da vojska provjerava to izvješće.

Sirene su u dva velika južna izraelska grada oglasile uzbunu zbog raketnog napada s područja Gaze, za koji je Hamas preuzeo odgovornost. Palestinska je strana izvijestila da je 11 osoba poginulo na Zapadnoj obali u sukobima između prosvjednika i izraelskih snaga sigurnosti.

Od ponedjeljka su na području Gaze poginule najmanje 132 osobe, među kojima 32 djece i 21 žena, dok ih je 950 ranjeno, priopćili su palestinski zdravstveni dužnosnici.

Hamas je priopćio da su među četiri osobe poginule u izraelskom zračnom napadu u kojemu je pogođen izbjeglički logor, bili jedna žena i dječak. Izraelska vojska nije komentirala napad. Među osam poginulih u Izraelu su vojnik koji je bio u ophodnji granice s Gazom te šest civila, među kojima dvoje djece, priopćile su izraelske vlasti.

In Israel’s most intense bombardment yet, a barrage of Israeli airstrikes seen overnight in Gaza City as the conflict between Israel and Hamas continues to escalate. https://t.co/2nlG8DkMU2 pic.twitter.com/WaeSzCNehu

— ABC News (@ABC) May 14, 2021