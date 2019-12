‘NASILJE HRVATSKE POLICIJE NAD MIGRANTIMA JE NEČOVJEČNO!’: ‘Bila sam šokirana onim što sam vidjela. Ljudi su zgurani u blatu…’

Brojni liječnici dali su mi konzistentne izjave o nasilju koje provodi hrvatska policija, kazala je Mijatović pred novinarima dodajući kako postoji uznemirujuće velik broj svjedočenja o nasilju, zlostavljanjima migranata i pljačkanju njihove imovine, kazala je Dunja Mijatović

Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović kritizirala je u petak ponašanje hrvatske policije prema ilegalnim migrantima koji dolaze iz BiH, a bosanskohercegovačke vlasti je pozvala na odgovorniji odnos prema migrantima, uključujući tu hitno zatvaranje kampa Vučjak kod Bihaća.

Mijatović je ovog tjedna posjetila BiH kako bi se uvjerila u trenutačne razmjere problema ilegalnih migracija i obišla sve izbjegličke kampove, a na završnoj konferenciji za novinare u Sarajevu izrijekom je osudila postupanje hrvatske policije koje je nazvala neprihvatljivim. Posebice je osudila praksu tzv. pushbacka odnosno “guranja” migranata natrag preko granice.

“Brojni liječnici dali su mi konzistentne izjave o nasilju koje provodi hrvatska policija”, kazala je Mijatović pred novinarima dodajući kako postoji uznemirujuće velik broj svjedočenja o nasilju, zlostavljanjima migranata i pljačkanju njihove imovine. Kazala je kako je očevidno da je riječ nečovječnom ponašanju i postupanju policije koje je protivno međunarodnom pravu i ljudskim pravima.

‘Push back’ je kršenje konvencije o ljudskim pravima

Taktiku “push back” koju primjenjuje hrvatska policija izrijekom je opisala kao kršenje konvencije o ljudskim pravima, uključujući pravo na azil i zabranu mučenja.

Povjerenica Vijeća Europe kazala je kako je još u listopadu 2018. o tome tražila pojašnjenja od predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića, a tvrdi kako se nakon toga” stanje samo pogoršalo”. “Ovo ponovo spominjem upravo stoga jer se ništa nije dogodilo”, kazala je Mijatović u Sarajevu.

Ona se založila za provedbu neovisne istrage o zlostavljanjima koje provodi policija kako bi se počinitelji identificirali i sankcionirali.

Najavila je kako će pozorno nastaviti pratiti stanje ilegalnih migracija u BiH i regiji i djelovati na europskoj razini. “Hoće li to dovesti do promjena pitanje je političke volje, a ne sredstava. Migranti s kojima sam se susrela tražili su od mene da budem njihov glas”, kazala je Mijatović dodajući kako to svakako kani učiniti.

‘Bila sam šokirana onim što sam vidjela na Vučjaku’

Mijatović, koja je i sama iz BiH, ovog tjedna posjetila je centre u toj zemlji u kojima su smješteni ilegalni migranti te se odlučno založila da se onaj na Vučjaku kod Bihaća odmah zatvori zbog nehumanih uvjeta koji tamo vladaju.

“Bila sam šokirana onim što sam vidjela na Vučjaku”, ponovila je u petak Mijatović. Podsjetila je kako je katastrofalnu situaciju vidjela i u kampovima u Grčkoj, no to je neusporedivo s Vučjakom gdje su uvjeti života “stravični”.

“Ljudska bića, uključujući malodobnike, zgurana su u blatu na bivšoj deponiji tik uz minska polja”, opisala je Mijatović prizore koje je vidjela kod Bihaća.

Istaknula je kako sada očekuje da se taj kamp zatvori vrlo brzo, tim prije što nije riječ o puno ljudi, nego o njih 500 do 600 za koje je moguće naći odgovarajući smještaj.

Kazala je kako je od ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića dobila jamstva da će se to uskoro i dogoditi.

“U BiH ima osam tisuća migranata. Je li to najveći problem ove države? Njima treba osigurati barem minimum onoga što su izbjeglice iz BiH imale 90-ih godina”, kazala je Mijatović dodajući kako je broj migranata u BiH “savladiv”, a uz to je na raspolaganju i potreban novac u iznosu od gotovo 40 milijuna eura koje osigurava EU.

‘Pozivam političare da se suzdrže od stigmatizirajuće propagande’

Ocijenila je kako je u BiH potrebna bolja koordinacija različitih razina vlasti, a upozorila je na činjenicu kako Republika Srpska i nekoliko županija u Federaciji odbijaju preuzeti svoj dio odgovornosti. Smatra kako je to dokaz da očevidno nema političke volje jer neki žele raditi na rješavanju problema, dok drugi šire dezinformacije i strah među lokalnim stanovništvom.

“Pozivam političare da se suzdrže od takve stigmatizirajuće propagande”, kazala je Mijatović dodajući kako neki političari u BiH o migrantima daju šokantne izjave spomenuvši izrijekom člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika kao “prvoga na popisu onih koji govore strašne stvari”. Time je aludirala na Dodikove ranije tvrdnje kako su među migrantima uglavnom osobe koje su teroristička prijetnja te kako ih u BiH netko namjerno dovodi da bi promijenio etničku strukturu zemlje.