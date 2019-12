NAŠA SVIJEST ŽIVJET ĆE DRUGOM TIJELU: Prva transplantacija ljudske glave bit će moguća prije 2030.?

63-godišnji kirurg tvrdi da napredak u neurokirurgiji, robotizaciji i transplantaciji matičnih stanica znači da bi bilo moguće ponovno pričvrstiti čitavu leđnu moždinu s pripadajućom glavom na drugo tijelo

Prva transplantacija ljudske glave mogla bi biti napravljenq u sljedećem desetljeću, tvrdi bivši neurokirurg NHS-a koji vjeruje da zna kako se ovaj podvih može postići, javlja Independent.

Bruce Mathew, bivši klinički voditelj neurokirurgije pri Sveučilišnim nastavnim bolnicama Hull britanskog javnog zdravstva, radio je naSF romanu s osnivačem Instituta za futurologiju Michaelom Leejem kada je shvatio potencijalni ključ uspjeha spomenute operacije. On vjeruje da kirurzi ne bi morali presaditi samo čovjekovu glavu, nego će morati cijelu leđnu moždinu premjestiti u drugo tijelo.

Transplantacija glave skupa s leđnom moždinom

Do sada se nekoliko znanstvenika koji su pokušali izvršiti transplantaciju glave uglavnom usredotočilo na metode koje razaraju leđnu moždinu, ideju koju gospodin Mathew, koji je obavio više od 10.000 operacija, opisuje kao “krajnje smiješnu”. No 63-godišnji kirurg tvrdi da napredak u živčanoj kirurgiji, robotizaciji i transplantaciji matičnih stanica znači da bi bilo moguće ponovno pričvrstiti čitavu leđnu moždinu s pripadajućom glavom na drugo tijelo. Predviđa da bi se to moglo dogoditi prije 2030. godine.

“U početku nam je namjera bila da ‘brainstormamo’ i pričamo o toj ideji koja se na prvu činila prilično blesavom, ali tada sam shvatila da zapravo nije. Ako presadite mozak i držite mozak i leđnu moždinu zajedno, to zapravo nije nemoguće. Leđna moždina je najdublje što se može zamisliti. Mozak morate držati spojenim na leđnu moždinu. Pomisao na to da ste izrezali rascjep leđne moždine krajnje je smiješna. Trenutno možete spojiti jedan ili dva živca, ali s robotikom i umjetnom inteligencijom uskoro ćemo moći napraviti to s 200 živaca. Skinuli biste sav kralježnični stup kako biste mogli puštati čitav mozak, leđnu i moždinu u novo tijelo. Očigledno je vrlo teško izvaditi trus (zaštitnu membranu leđne moždine) netaknut bez rupe u njoj. Trebat će niz usavršavanja i koraka, ali vjerojatno će se dogoditi u sljedećih 10 godina”, predvidio je Mathew za The Telegraph.

Kome bi takva operacija pomogla?

Iako ova metoda ne bi bila od pomoći onima koji imaju ozljede kralježnice, mogla bi pomoći onima s degenerativnim mišićnim bolestima, a neurokirurg sugerira da bi mogla omogućiti ljudima da daju robotizirana tijela. Mathew je Telegraphu rekao da još uvijek postoje sumnje oko toga može li se glavu i kralježnicu natjerati da se uspješno integriraju s toliko DNK druge osobe i da će možda trebati prenijeti i bakterije iz crijeva. No, vjeruje da bi se transplantacije matičnih stanica mogle koristiti za sprečavanje odbacivanja.

“Uzeli biste DNK stvarnog mozga i leđne moždine, tako da, poput davatelja koštane srži, i riješili biste se davateljeve DNK, a zatim bi je kolonizirali onom od osobe koja je primila tijelo. Mislim, postoje ogromni problemi, ali moguće je. Morate zapamtiti da imate tisuće ljudi u dubokim smrzavanjima, često samo glave, i tvrtke koje zaista vjeruju da ćete ih jednog dana moći ponovno probuditi iz mrtvih, izliječiti ih od bolesti i dati im nova tijela. Za usporedbu, ono što ja predlažem prilično je konzervativno”, rekao je on.

