NASA-in OPPORTUNITY I DALJE NE DAJE SIGNAL: Prestao se javljati nakon pješčane oluje na Marsu

Opportunity je na Mars stigao u siječnju 2004. godine nakon što je lansiran sa Zemlje 7. srpnja 2003. Doveo je do nekoliko revolucionarnih otkrića, poput pronalaska tragova vode

Iako je pješčana oluja na Marsu završila u srpnju, NASA-in rover Opportunity i dalje ne daje signala, no inženjeri koji njime upravljaju su optimistični.

Četristo milijuna dolara vrijedan rover koji se napaja sunčevom energijom prestao se javljati Zemlji nakon što je Crveni planet krajem svibnja pogodila pješčana oluja koja je završila u srpnju.

NASA-ini stručnjaci od tada pokušavaju sve kako bi probudili to svemirsko vozilo, no ono i dalje ne daje signal.

Opportunity je dosad istraživao Mars već 14 godina, mnogo više od 90 dana koliko se očekivalo da će trajati. Od 10. lipnja nije dao nikakve podatke, zbog čega njegova kontrola u Sjedinjenim Državama postaje nervozna.

“Moral je malo klimav”, otkrio je inženjer Michael Staab.

“Ovo je prvi put da je Opportunity prestao razgovarati s nama i da nije nastavio s komunikacijom kad smo to očekivali”.

Andrew Good is kontrole rovera je u četvrtak na svom blogu izrazio optimizam, no upozorio je da bi baterije vozila mogle biti toliko ispražnjene nakon dugotrajne aktivnosti da bi to moglo stvoriti rizik za Opportunity.

“Čak i ako inženjeri dobiju signal od Opportunityja, postoji stvarna mogućnost da rover više neće biti isti”, napisao je Good.

“Ako baterije više ne mogu imati toliki naboj to bi moglo ugroziti nastavak operacije”.

No Good je istaknuo da je tim koji upravlja roverom ipak optimističan jer su prije pješčane oluje koja je prekinula pristup sunčevoj energiji testirali baterije.

“Pošto su baterije bile u relativno dobrom stanju prije oluje vjerojatno nema puno štete”, napisao je inženjer. NASA-ini stručnjaci zabrinuti su i zbog temperature koja bi mogla naštetiti roveru.

No ako se uzmu u obzir prijašnja iskustva rovera nakon pješčanih oluja, on bi nakon što se akumulirana prašina ukloni trebao ponovno početi raditi.

Opportunity je na Mars stigao u siječnju 2004. godine nakon što je lansiran sa Zemlje 7. srpnja 2003. Doveo je do nekoliko revolucionarnih otkrića, poput pronalaska tragova vode.

Na Marsu je i njegovo sestrinsko vozilo Curiosity koje ima nuklearni pogon i stoga mu pješčane oluje ne mogu štetiti.