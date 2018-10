U ATMOSFERI JE TOLIKO UGLJIČNOG DIOKSIDA DA NAS SADNJA ŠUMA VIŠE NE MOŽE SPASITI: Što sad?

Mnogi od nas umrli bi od gladi kada bismo emisiju stakleničkih plinova pokušali riješiti sadnjom drveća

Ljudska rasa tijekom svake godine emitira otprilike 30 do 40 milijardi tona stakleničkih plinova, ugljičnog dioksida u atmosferu. Ukoliko nastavimo tim tempom, Zemlja će se nastaviti zagrijavati i naposlijetku totalno devastirati naš način života.

Zvuči dramatično, no činjenica je da to slijedi ako se nešto hitno ne promijeni. I to drastično.

Što možemo učiniti po tom pitanju?

Nema jednostavnog rješenja

Većina znanstvenika slaže se da nam je potreban način da uhvatimo bar dio tog CO2 iz atmosfere, a jedna od ideja je sadnja mnošta drveća koja ugljični dioksid koriste kako bi rasla. Istovremeno ispuštaju kisik bez kojeg, zna se, nema života.

Ipak, studije sugeriraju kako je to rješenje jednostavno nemoguće jer ne jednostavno ne možemo posaditi dovoljno drveća koja bi uzela potreban dio CO2 te Zemlji omogućila da dostigne ciljeve dogovorene Pariškim sporazumom kojem je svrha usporiti ili spriječiti klimatske promjene.

Jednostavno je nemoguće

Istina je da bismo trebali pokriti cijelu granicu SAD-a s drvećem, samo kako bismo dohvatili deset posto od ukupne godišnje količine ugljičnog dioksida kojeg proizvedemo. Na planetu jednostavno nema dovoljno mjesta da bi se svijet prehranio i uz to posadio dovoljno šume da se smanji razina CO2 u atmosferi. Drugim riječima, mnogi od nas umrli bi od gladi kada bismo emisiju stakleničkih plinova pokušali riješiti sadnjom drveća, piše Business Insider.