UGLED JE NARUŠEN, TVRTKA NE KOTIRA DOBRO: Nakon debakla, AstraZenecu spasit će lijekovi za rak? ‘Nikada se nisu ni bavili cjepivima’

Premda je kompanija napravila niz grešaka kojima si je narušila vjerodostojnost, stručnjaci drže da se to u budućnosti ipak neće negativno odraziti na temeljno poslovanje AstreZenece

AstraZeneca, anglo-švedski farmaceutski gigant, posljednjih je mjeseci na meti kritika zbog cjepiva protiv koronavirusa te trenutačno imidž tvrtke ne kotira najbolje. Premda je kompanija napravila niz grešaka kojima si je narušila vjerodostojnost, stručnjaci drže da se to u budućnosti ipak neće negativno odraziti na temeljno poslovanje AstreZenece. Riječ je o lijekovima protiv karcinoma.

Nakon što je kompanija udružila snage sa Sveučilištem Oxford krenula je u “biznis s cjepivima” iako do tada nije imala puno iskustva u takvom poslovanju. Upravo zbog toga bilo je to veliko dostignuće za AstraZenecu. Prema pisanju CNN-a, neuspjeh kompanije u isporuci dogovorenih milijuna doza cjepiva EU doveli su do odluke Bruxellesa o uvođenju izvoznih restrikcija. To je već spriječilo najmanje jednu isporuku cjepiva u Australiji.

“Učinili su jednu pogrešku za drugom”, misli Jeffrey Lazarus, šef istraživanja zdravstvenih sustava na Institutu za globalno zdravlje u Barceloni. AstraZeneca je u korona-krizu ušla s malo iskustva kada je u pitanju razvoj cjepiva.

Nisu imali namjeru postati proizvođač cjepiva?

Lijekovi protiv karcinoma, kao što je Tagriss, koji se koristi u liječenju karcinoma pluća, zauzimali su najveći udjel u prošlogodišnjih 26,6 milijuna dolara prihoda AstraZenece. Pandemija je potaknula kompanija da uđe u utrku razvoja cjepiva protiv Covida.

“Mislim da tvrtka nikada nije imala namjeru postati proizvođač cjepiva. Razlog zašto su ušli u to želja je da se pomogne čovječanstvu i pobijedi Covid”, govori za CNN Andrew Berens, analitičar sektora farmacije u banci SVB Leerink.

Vrlo brzo, napori kompanije su se isplatili – krajem prosinca odobreno je korištenje oxfordskog cjepiva u Velikoj Britaniji, a u EU već mjesec dana kasnije.

Što je sve srozalo imidž kompanije?

Cjepivo AstraZenece idealno je rješenje za procijepljivanje siromašnijih država, smatra Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zato što je jeftinije i puno jednostavnije za skladištenje i prijevoz, za razliku od cjepiva konkurencije Pfizera/BioNTecha i Moderne. Plus za imidž kompanije bila je odluka da se cjepivo plasira na neprofitnoj osnovi za vrijeme pandemije kao i partnerstvo s Institutom za serume u Indiji koji će proizvesti preko milijardu doza cjepiva za siromašnije zemlje.

Kompanija je plasirala 30 milijuna doza u 58 država kroz inicijativu COVAX, no ubrzo su krenuli problemi. Rezultati kliničkih ispitivanja vezani uz učinkovitost bili su prva sporna stvar. Poslije toga u pitanje je dovedena učinkovitost cjepiva među populacijom starijom od 65 godina, a nakon toga uslijedio je bijes EU-a jer AstraZeneca daje Velikoj Britaniji prioritet u dostavi cjepiva.

Prije desetak dana došlo je do vrhunca tenzija kada je u Italiji otkriveno skrovište s 30 milijuna doza. Kasnije je tvrtka pojasnila da je riječ o cjepivu proizvedenom izvan EU dopremljenom u Italiju kako bi ga se pakiralo u ampule te distribuiralo siromašnijim zemljama i u EU. Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Europske komisije, kazao je da ne može komentirati porijeklo i potencijalno korištenje cjepiva otkrivenog u Italiji. Ipak, istaknuo je da je farmaceutski gigant “vrlo daleko od svojih ugovornih obveza”.

No, stvaranje krvnih ugrušaka kod nekih cijepljenih osoba najgore je utjecalo na imidž kompanije jer je dosta europskih država suspendiralo cijepljenje AstraZenecinim cjepivom na neko vrijeme. AstraZeneca pokazala je da njezini kapaciteti nisu dovoljni za globalnu proizvodnju i isporuku, ističe Prashant Yadav, stručnjak za medicinske lance dobave te suradnik Centra za globalni razvoj.

Kompanija ima 20 partnera u 15 država u proizvodnji cjepiva kao i više od desetak regionalnih lanaca dobave.

Proizvodnja cjepiva nije im glavni izvor prihoda

Lazarus kaže za CNN da kompanija nije kriva za dio problema, poput slučajeva stvaranja krvnih ugrušaka. No, ostali problemi, kao što je slanje zastarjelih podataka o kliničkim ispitivanjima tijekom procesa odobrenja u SAD-u , negativno su se odrazili na reputaciju kompanije.

Zbog zastarjelih podataka učinkovitost cjepiva smanjena je sa 79 na 76 posto. Kada se uspoređuje cjepivo AstraZenece, s cjepivima drugih prozvođača, niti jedno od njih ne privlači toliko negativnog publiciteta kao “Astrino”. Izvršni direktor kompanije za odnose s javnošću 5W, Ronn Torossian, smatra kako su problemi farmaceutskog diva došli u vrijeme nepovjerenja javnosti u institucije. Također, kaže on, javilo se i nepovjerenje u učinkovitost i sigurnost cjepiva, premda je ona na visokim razinama.

“Javnost je ionako skeptična. Mislim da će AstraZeneci biti vrlo teško riješiti te probleme u tom kontekstu”, naglašava Torossian. Da će kompanija uspjeti anulirati probleme s cjepivom u svom budućem poslovanju smatra Andrew Berens iz SVB Leerinka. Kaže da se to posebno veže uz činjenicu što cjepiva nisu glavni izbor prihoda AstraZenece.

Kretanje cijene dionice upravo to i pokazuje – vrijednost AstraZenece tijekom 2021. pala je tek dva posto, no gubitak vrijednosti u 2021. bilježi i Pfizer. Ipak, Berens nije siguran da bi se AstraZeneca ponovno odlučila na ulazak u utrku za cjepivo kada bi mogla vratiti vrijeme.

