NARKO-DRŽAVA U SRCU EUROPE: Odvjetnici se ubijaju pred kućama, pred kafićima se odrubljuju glave, a mladi nemaju izlaza

Nizozemska sigurno nije Meksiko, mi nemamo 14.400 ubijenih, ali ako pogledate infrastrukturu, novac koji zarađuje organiziranikriminal, paralelnu ekonomiju… Da, mi imamo svakako imamo sva obilježja narko-državu, rekao je Jan Struijs, predsjednik najvećeg nizozemskog policijskog sindikata.

Iako je Nizozemska prilično birokratska i uređena zemlja, gangsteri ostaju na slobodi, a pucnjave se događaju redovito, ističe u analizi BBC. A jedno ubojstvo je konačno diglo javnost na noge jer razbilo predodžbu da se karteli ubijaju samo međusobno.

Derk Wiersum (44), otac dvoje dece, ubijen je u rujnu pred očima svoje supruge, ispred obiteljske kuće u Amsterdamu. Wiersum je bio odvjetnik krunskog svedoka tužiteljstva Nabila B, u slučaju protiv dvojice najtraženijih kriminalaca u Nizozemskoj.

‘Nasilje eksalira godina, svi znakovi su bili tu’

Pucnjava usred bijela dana u tihom predgrađu zato je doživljena ne kao obračun klanova, nego kao napad na građansko društvo, demokraciju i vladavinu zakona.

“To je napravljeno da nas se zastraši. Moramo nastaviti koristiti ključne svjedoke inače ništa nećemo postići”, odlučan je tužitelj Fred Westerbeke. Odjednom, ostvarili su najgori strahovi – raj za uživatelje droga pretvorio se u raj za narko-kartele a ekonomija koju su potkopavali se raspuknula.

“Niz incidenata tijekom zadnjih godina bili su poput grafita na zidu, znak da nasilje eskalira”, objašnjava Wouter Laumans, pisac bestselera Mocro Mafia

Laumans objašnjava da je riječ “Mocro” sleng i da se mladi Marokanci tako zovu međusobno. Taj izraz je usvojila i policija u svojim izvješćima. Ali, nije riječ samo o Marokancima, već o mladićima koji odrastaju u područjima Amsterdama, u getoima koje turisti ne zalaze.

“Jasni znakovi su upućivali na to da bi se nasilje moglo preseliti iz podzemlja u svakodnevicu, a sada se to i dogodilo”, ističe, nabrajajući stradavanje dvojice mladića u pucnjavi kalašnjikovim od metaka koji su se odbili o zid, majku ubijenu ispred djece, odrubljenu glavu ispred kafića, ubojstvo brata krunskog svjedoka Reduana B. te u konačnici, ubojstvo odvjetnika Wiersuma.

Kriminal im je često jedini izbor

O mladićima koje je opisao u svojoj knjizi o rastućoj generaciji kriminalaca, Laumans govori kao o ljudima koji nemaju previše prilika.

“To nisu kanali, Rijksmuseum, Van Gogh. To su socijalna naselja. Oni nemaju jednake prilike. Ambiciozni su i traže karijeru u podzemlju“, zaključuje.

Čak i prije Wiersumovog ubojstva, u kolovozu, u izvještaju kojeg je naručio gradonačelnik Amsterdama, glavni grad je opisan kao “Valhala za narko-kriminal”.

“Nizozemska nije još narko-država, ali je u opasnosti da postane”, upozorio je ministar pravde Ferd Grapperhaus i dodao: ‘Bez odlučne intervencije, uskoro bi ovdje mogao stajati ministar sa sunčanim naočalama, umjesto nekog tko ima demokratsku odgovornost’.

‘Svi smo znali da to dolazi, ali političari su bili naivni’

“Svi smo znali da to dolazi. Odvjetnici, gradonačelnici, policajci, svi smo dobivali prijetnje organiziranog kriminala. Svi znakovi su bili tu, ali političari su bili naivni. Sada nagriza temelje na kojima je izgrađeno naše društvo”, zaključuje Strujis.

Nekoliko dana nakon ubojstva koje je diglo Nizozemsku na noge, još jedan advokat, Philippe Schol, ranjen je u nogu dok je šetao svog psa blizu obiteljske kuće preko granice u Njemačkoj. Propucan je iz vozila koje je prošlo pored njega.

A onda je konačno došlo do uhićenja. Ridouan Taghi priveden je kad je ušao u Dubai s lažnim dokumentima i zadržan pod međunarodnom tjeralicom zbog sumnje u višestruka ubojstva i trgovinu drogom. Taghi (41), kojeg policija opisuje kao jednog od najopasnijih ljudi u svijetu, osumnjičen je da je naredio niz likvidacija, uključujući ono odvjetnika Wiersuma. Nizozemski tužitelji su zatražili izručenje uoči velikog suđenja zakazanog za ožujak 2020.

Taghi je prebačen u Nizozemsku u srijedu navečer. Takozvani slučaj Marengo uključuje pet ubojstava i niz pokušaja ubistava, uključujući brata doušnika Nabila B. Nakon Taghijevog uhićenja, uslijedilo je još šest uhićenja ljudi koje nizozemska policija sumnjiči za pranje novca te posjedovanje droge i oružja. No, Laumans ne vjeruje da će ova velika policijska akcija spriječiti mlade ljude iz getoa da krenu stopama kriminala.

‘To nije problem droge, to je društveni problem’

“Sve se svodi na prilike. Oni nisu ništa drugačiji od bankara ili novinara, žele zaraditi. Ako nisi talentirani nogometaš ili nemaš mozak kojim bi se mogao izbaviti iz tog svijeta, to je njihovo jedino sredstvo. To nije problem droge, to je društveni problem“, smatra.

U nekom smislu Nizozemska je stvorila savršenu okolinu za trgovinu drogom. Sa širokom transportnom mrežom, labavim zakonima i kaznama za droge te blizine više lukrativnih tržišta, ova zemlja je očigledno centar globalnog toka narkotika. Poznati pisac Roberto Saviano, koji je pratio svijet zloglasne napuljske Camore, vjeruje da je utjecaj mafije u Amsterdamu još gori.

‘Tko drži Nizozemsku, drži arteriju trgovine drogom’

“Tu su klanovi iz čitavog svijeta jer je Nizozemska jedna od najvažnijih tranzitnih luka. Znaju da onaj tko kontrolira Nizozemsku drži u rukama jednu od arterija globalnog tržišta drogom”, rekao je Savijano.

Na crnom tržištu zarade se milijarde eura. Samo je 2017. u Nizozemskoj proizvedeno je sintetičkih droga ulične vrijednosti 18,9 milijardi eura. Lake droge se uvoze iz Kolumbije i Sjeverne Afrike već 30 godina, a danas se značajan dio sintetičkih droga – MDMA, LSD, crythal metha i amfetamina proizvodi u Nizozemskoj. Štoviše, zemlja se smatra svjetskim liderom u tome.

“Kojom se brzinom te droge šire svijetom najbolje ilustrira činjenica da su na dan kad je Donald Trump postao predsjednik, na aerodromu Schipholu otkriveni su prvi trumpiesiji, narančaste tablete ekstazija sa njegovim likom. Svega 24 sata kasnije već su se prodavale u Australiji“, ističe policajac Struijs.