NAPETO U DETROITU: Prozori na biralištima prekriveni kartonima od pizze, skupina ljudi pokušava omesti brojanje glasova

U Detroitu skupina ljudi pokušava omesti brojanje glasova za predsjedničke izbore u državi Michigan, javlja NBC. Rezultati su pokazali da je pobjedu u Michiganu odnio Joe Biden i to sa 67.000 glasova prednosti pred Donaldom Trumpom.

#BREAKING: Large, animated crush of “stop the count” protestors trying to push their way into TCF hall in #Detroit where ballots are being counted.

They’re being blocked by guards at the door.

Pizza boxes are pushed against the window to obstruct view. It’s tense. @NBCNews pic.twitter.com/zFhzd88skX

— Steve Patterson (@PattersonNBC) November 4, 2020