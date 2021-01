NAKON UKIDANJA PROFILA: Pristaše Donalda Trumpa najavile veliki prosvjed pred sjedištem Twittera – pojavila se samo jedna žena

Prošli tjedan Ameriku je obilježio veliki napad i prosvjed pristaša uskoro bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na Kapitol. Nakon što je Trump objavio neprimjerene sadržaje na Twitteru, ista mu je društvena mreža ukinula profil.

TWITTER BLOKIRAO VIŠE OD 70.000 PROFILA S KOJIH SE DIJELIO QANON SADRŽAJ: ‘Ti profili bili su posvećeni širenju teorija zavjere’

Mnogi su se našalili na račun Trumpa, a neki su čak i najavili masovni prosvjed pred sjedištem Twittera kako bi iskazali nezadovoljstvo i obranili svog miljenika. Ipak, na prosvjedu se pojavila samo jedna osoba, prenosi The Verge. Riječ je o prosvjednici Rebecci Brooks:

TWITTER HQ ~ Rebecca Brooks of SF doesn’t believe TRUMP was in sighting violence- Thinks DC was a peaceful protest 😆 pic.twitter.com/nRbBm6h3ea

— david glenn swor (@davidglennswor) January 11, 2021