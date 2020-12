NAKON POLA STOLJEĆA DEŠIFRIRANA PORUKA UBOJICE ZODIACA: ‘Imam robove koji rade za mene, nije me strah plinske komore…’

Stručnjaci s različitih strana svijeta udružili su snage kako bi pomogli u potrazi za istinom u vezi krvavih događaja koji datiraju od prije pola stoljeća

Eksperti za kodiranje su nakon 51 godinu dešifrirali pismo koje je nikada uhvaćeni ubojica, poznat kao Zodiac, navodno poslao redakciji Francisco Chroniclea, objavio je FBI.

Zodiac je bio masovni ubojica koji je harao Kalifornijom kasnim 60-ih. On je tvrdio da je ubio 37 ljudi, a policija ga je sa sigurnošću povezivala s osam ubojstava.

Kako javlja BBC, tim sastavljen od troje stručnjaka iz SAD-a, Australije i Belgije napokon je uspio doznati što je Zodiac pismom poručio. Američki ubojica je tijekom kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća ubio petero ljudi i to vatrenim i hladnim oružjem te je unio strah u kosti građana San Francisca.

Tijekom ubojstava Zodiac je slao pisma redakcijama novina, no poruke u njima do danas su bile nerazjašnjene i nedekodirane. “Nadam se da se dobro zabavljate dok me tražite. Nije me strah plinske komore jer znam da će me poslati u raj prije nego što sam očekivao, sada imam dovoljno robova koji rade za mene”, stoji u poruci ubojice koja ne baca novo svjetlo na poznati slučaj.

‘Zodiacova poruka je još jedno smeće kojim je privlačio pažnju na sebe’

Iza dešifriranje poruke neuhvaćenog ubojice stoje američki web dizajner David Oranchak, australski matematičar Sam Blake i informatički stručnjak iz Belgije Jarl Van Eyck. Ovi stručnjaci s različitih strana svijeta udružili su snage kako bi pomogli u potrazi za istinom u vezi krvavih događaja koji datiraju od prije pola stoljeća.

Oni ubojičinu poruku opisuju kao “još jedno smeće kojim je Zodiac privlačio pažnju na sebe”, piše BBC. FBI je potvrdio dešifriranje poruke te poručio da nastavljaju na radu otkrivanja istine te potrazi za pravdom kada su u pitanju sve Zodiacove žrtve.

Navodno se u jednoj prije dešifriranoj poruci nalazi i ime počinitelja ubojstava, ali to nije nikada potvrđeno.