NAKON BUBONSKE KUGE I KORONAVIRUSA, NOVA POŠAST HARA AZIJOM: Bore se s najgorom epidemijom te opake bolesti u povijesti

Smrtonosan virus: Do sada je samo u Singapuru 16 ljudi umrlo od bolesti koju prenose komarci, a stručnjaci upozoravaju kako sezona tek počinje

Vlasti grada Bayan Nura, u kineskoj autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, u nedjelju su izdale upozorenje stanovništvu nakon što je jedna bolnica prijavila slučaj sumnje u pojavu bubonske kuge. Zdravstveno povjerenstvo grada Bayan Nura izdalo je upozorenje trećeg stupnja, u sustavu od četiri razine.

KINESKA REGIJA OBJAVILA UPOZORENJE: U jednoj bolnici prijavljen slučaj bolesti koja je u srednjem vijeku pokosila pola Europe

A nakon bolesti koja je u srednjem vijeku pokosila milijune, u Kini se pojavila i denga groznica. Stanovniku u istočnom kineskom gradu Guangdeu dijagnosticirana je u nedjelju groznica denge, smrtonosni virus koji šire zaraženi komarci, objavile su lokalne zdravstvene vlasti.

Zarazio se još 5. lipnja

Vlasti grada Guangde objavile su srijedu na društvenim medijima obavijest o novom slučaju, prenosi Daily Mail. Ističu kako je pacijent na liječenju u lokalnoj bolnici od kada mu je dijagnosticirana denga groznica 5. lipnja. Stanovnik je prethodno putovao u druge azijske zemlje, uključujući Indiju, Mjanmar i Pakistan. Zdravstveni dužnosnici rekli su da poduzimaju sve napore u obližnjim četvrtima nakon novog slučaja. U međuvremenu, post je izbrisan s društvenih mreža.

U Singapuru najgora epidemija denge u povijesti

Slučaj groznice denga u Kini zabilježene je u vrijeme dok se Singapur bori protiv najgore epidemije u povijesti izazvane tom zaraznom bolešću. Od ponedjeljka ove godine u gradu-državi prijavljeno je ukupno 15.273 infekcije groznice denga, izvještava singapurska Nacionalna agencija za zaštitu okoliša (NEA). Prošlog tjedna Singapur je prijavio 1.454 slučaja virusa, što četvrti uzastopni tjedan da je broj novih slučajeva premašio 1.000, te je najveći broj tjednih novozaraženih u Singapuru. Najmanje šesnaest ljudi umrlo je od virusa, izvještava Singapur, u odnosu na 26 koji su umrli od koronavirusa. Singapur ima 45.140 slučajeva koronavirusa.

Očekuje se da će ove brojke biti i daleko veće kako država ide dublje u sezonu parenja komaraca, koja je započela u lipnju i traje do listopada. Dužnosnici vjeruju da je gotovo sigurno da će do kraja godine taj broj premašiti 22.170 slučajeva koliko ih je bilo prijavljenih 2013., što je prethodno najgora epidemija. Od 15. srpnja, Singapurska vlada će povećati novčane kazne za ljude koji ne uspiju pravilno ukloniti ustajalu vodu, od lokvica do bačvi, koju komarci koriste za uzgoj.

Groznica denge prenosi se ugrizom komaraca Aedes, koji se obično nalazi u regijama s vlažnim, tropskim klimama. Osobe zaražene virusom mogu doživjeti visoku temperaturu i bolove u mišićima. Ostali simptomi uključuju povraćanje i glavobolju, osobito iza očiju. U malom broju slučajeva razvijaju se ozbiljni simptomi, koji uključuju povraćanje, ubrzano disanje, jaku trbušnu bol i umor. Ali samo oko 25 posto pacijenata pokazalo bi simptome. Bolest ima razdoblje inkubacije između pet i deset dana nakon što je osobu ugrizao zaraženi komarac, a simptomi traju oko tjedan dana.