NAKON BRUTALNOG GUŠENJA PROSVJEDA, STOTINE UHIĆENIH: Četvrti tjedan zaredom, Bjelorusi traže ostavku Lukašenka

Bjeloruska policija objavila je u ponedjeljak da je uhitila 633 osobe u nedjelju na prosvjedu protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji vlada 26 godina i pobijedio je na izborima u kolovozu kojih legitimnost od tada osporavaju oporba i njezini pristaše masovnim prosvjedima.

LUKAŠENKO SE OSJEĆA NESIGURNIM: Ugostio ruskog premijera, pa smijenio šefa službi sigurnosti, tajnika vijeća i šefa državne kontrole

“Ukupno su privedene 633 osobe jučer (nedjelja) zbog kršenja zakona o masovnom okupljanju”, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova. U pritvoru je još 363 osoba u ponedjeljak koje čekaju sudsku obradu. Riječ je o najvećem broju privedenih od 9. kolovoza kada su Bjelorusi masovnim prosvjedom, koji su sigurnosne snage ugušile, na ulicama izrazile nezadovoljstvo rezultatima izbora koje smatraju namještenima.

Više od 100.000 ljudi prošlo je u nedjelju središtem Minska, četvrti vikend zaredom, unatoč impozantnom broju policajaca raspoređenih na ulicama glavnoga grada. Snimke su pokazale specijalce s ‘fantomkama’, u civilu ili uniformi kako palicama patroliraju središtem grada progoneći prosvjednike.

#Belarus. Graphic content warning. Unknown men with batons are beating people on the #Minsk streets right now. Firstly, violence is back. Secondly,the legality is being completely ignored – these people look like ordinary bandits,without uniforms. They are breaking shop windows pic.twitter.com/ffKdoGMXUs

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2020