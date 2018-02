NAKON BLAMAŽE ELITNE JEDINICE SLOVENSKE VOJSKE SMIJENJEN ŠEF STOŽERA, CERAR: ‘Ovakvi skandali nam se ne smiju događati’

Nakon što je prošlotjedna evaluacija NATO saveza pokazala da elitna bataljunska skupina slovenske vojske nije borbeno spremna za operativne zadaće, slovenska se vlada u četvrtak odlučila za smjenu vojnog vrha, ali ministrica obrane Andreja Katič, kojoj su zbog skandala također bile upućene kritike, ostaje na svom mjestu

Slovenski elitni vojni odred propisno se osramotio prošlog tjedna tijekom provjere na vježbalištu Poček kod Postojne. Trebali su dobiti ocjenu kapaciteta i sposobnosti, ali se pokazalo da Slovenija do 1. travnja ove godine neće biti spremna osposobiti 800 vojnika da budu stvarno sposobni za operativno djelovanje, kako je prethodno obećala.

TOTALNA BLAMAŽA SLOVENSKE VOJSKE PRED NATO-om: ‘Ono što su saveznici vidjeli podsjećalo je na prvoaprilsku šalu’

Predsjednik vlade Miro Cerar obavijestio je danas javnost nakon redovne sjednice vlade da je smijenjen načelnik glavnog stožera u vojsci Andrej Osterman, a na njegovo mjesto postavljen Alen Geder, njegov dosadašnji zamjenik, ali je kritike uputio i vojnom vrhu i ministrici. “Očito je da se u vojsci događaju stvari koje ni glavni stožer ni ministrica nemaju pod kontrolom”, kazao je Cerar na konferenciji za novinare, dodavši da će ministrica do kraja mandata vlade zadržati svoj položaj, ali da mu u roku od mjesec dana mora referirati o mjerama koje je poduzela da se operativna sposobnost elitnog dijela vojske popravi, kako se slični skandali ubuduće ne bi događali.



Resorna ministrica, Andreja Katič, za fijasko je doznala tek iz medijskih izvještaja. ‘Ono što su saveznici vidjeli na vježbalištu Poček više je podsjećalo na prvotravanjsku šalu. Vojnici prema metodi CREVAL NATO saveza nisu znali manevrirati u prostoru, oprema koju im je osiguralo ministarstvo obrane pokazala se lošom, sa čizama su otpadali potplati, a više je vojnika zbog ozeblina moralo tražiti pomoć sanitetske službe i liječnika’, stajalo je u priči POP TV-a.

Neće biti spremni ni do 2022.

Ne samo da Slovenija do kraja ožujka neće uspjeti ososobiti dovoljan broj vojnika, već se pokazalo i da nema nikakve mogućnosti da do 2022. godine formira borbeno spremnu bataljonsku skupinu s naoružanjem i novim oklopnim vozilima o kojima se tek raspravlja. ‘Velik broj vojnika je čizme, u kojima su se prošlog tjedna smrzavali na Počku, a koje je nabavilo Ministarstvo, nakon dva tjedna upotrebe neuspješno lijepio ljepilom te ubrzo nakon toga bacilo u smeće’, piše 24 Ur.

Ministrica, piše 24 Ur, odgovornost prebacuje na načelnika Glavnog stožera dok istodobno zaboravlja da je njezino ministarstvo odgovorno što osramoćena 72. brigada nije imala dovoljno vojnika te da je upravo njezin resor zadužen za nabavu opreme koja je uzrokovala ozljede kod vojnika na prošlotjednoj vježbi.

‘Ministrica Katič do tog trenutka nije bila obaviještena od načelnika Glavnog stožera o rezultatima provjere 72. brigade po metodi CERVAL. Ogorčena je što su prije nje očito bili obaviješteni neki mediji. Što se toga tiče, ministrica je prošlog utorka bila u Mariboru te je tamo nitko od predstavnika slovenske vojske nije ni jednom riječju upozorio da je kod sporne vježbe bilo što pošlo po zlu’, stoji u priopćenju slovenskog Ministarstva obrane.

Ministrica krivi glavni stožer

Kako piše 24 Ur, radi se o novom zaoštravanju odnosa između vojske i ministarstva. Prema nekim informacijama, ministrica je sada odbila dati pozitivnu ocjenu radu zamjenika načelnika generala Alana Gedera koji je javno na Odboru za obranu kritizirao odnos politike prema sustavu obrane.

Ministrica Katič rekla je kako je za osposobljavanje slovenske vojske prije svega odgovoran vrh vojske na čelu s načelnikom Glavnog stožera te da očekuje da se o svim eventualnim problemima u vojsci obavijesti nju kao ministricu, ili barem njezinog državnog tajnika.

Prijedlog novog zakona o obrani koji dolazi iz redova tima ministrice Katič stručnjaci ocjenjuju katastrofalnim te mu daju vrlo malu šansu za uspjeh tik pred kraj mandata ove vlade. ‘Posljednji neuspjeh na poligonu Poček pokazuje da je izgradnja srednjih bataljonskih skupina zapravo pijesak u oči saveznika’, zaključuje 24 Ur.

Reagirao i predsjednik Pahor

Na kritike da je loša spremnost bataljuna, koji se u posljednjih godinu i pol dana za buduće operativno djelovanje po najvišim standardima pripremao i na inozemnim poligonima, kriva i loša opremljenost vojske, fluktuacija boljeg kadra te male plaće vojnika i časnika, što se čulo iz sindikata vojnika, odazvao se i premijer Miro Cerar, ustvrdivši da je njegova vlada učinila sve da se to stanje popravi. Cerar je čak aludirao da je u tom smislu došlo i do sabotaže na evaluacijskoj vjažbi. “Pretpostavljam da je do slabe ocjene došlo i zato da se naša vojska namjerno ponizi”, kazao je Cerar.

Još u srijedu je na skandal u vojsci reagirao i predsjednik države Borut Pahor, zatraživši da ga se ubuduće o svim pripremama i stanju u vojnim redovima redovno informira.

Pahor je posljednje dvije godine dosta rezervirano ocjenjivao spremnost vojske, nezadovoljan njenim godišnjim izvješćima, te govorio da ona u sadašnjem stanju i s postojećim kapacitetima ne bi mogla rješavati kritične situacije ni u slučaju većih elementarnih nesreća, a kamoli kriza ili međunarodnih konflikata, što su mu znali zamjerati kao pretjerivanje.