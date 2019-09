NAKON 50 GODINA OTKRIO DA MU JE MAJKA ZAPRAVO – TETKA! ‘Razbolio sam se kada sam shvatio da mi je cijeli život laž…’

‘Uvijek sam sumnjao da se u mojoj obitelji nešto čudno događa, ali klupko je počelo odmotavati se nakon smrti moje polusestre, za koju sam tada mislio da mi je sestra’, kaže Mišel Mišković

Mišel Mišković (50), koji živi na relaciji Podgorica – Pariz ispričao je za Kurir kako je cijeli život mislio za jednu ženu da mu je majka, da bi tek prije tri godine saznao pravu istinu. Mišel sada ima cilj pronaći nekog od rodbine tko bi mu rekao tko je zaista i kakva je bila njegova majka. “Nakon pedeset godina tajni saznao sam da je moja prava majka umrla kada sam se rodio”, otpočeo je svoju ispovijest Mišel koji se rodio u Parizu u gradskom rodilištu naselja Pariz 12. Majka ga je rodila u šestom mjesecu trudnoće, no srećom uspio je preživjeti.

Ne zna zašto ga se otac odrekao

“Smješten sam u hraniteljsku francusku obitelj, gdje sam boravio dok je tamošnja socijalna služba pokušavala stupiti s mojom rodbinom u kontakt kako bi me netko od njih usvojio. I dalje je misterija za mene zbog čega je moj otac odlučio odreći me se pri rođenju, nikada o tome nismo pričali. Nakon devet godina, prihvatila me je očeva rođena sestra iz Niša koja me je neko vrijeme odgajala i koja je samo malo odgrnula veo tajne koji se omotavao oko mene cijelog života”, nastavio je Mišel.

Nakon boravka kod tetke po ocu, Mišel je završio kod bake po ocu u Crnoj Gori, odakle ga preuzimaju otac i, kako on u tom trenutku misli, majka te su ga ponovo odveli u Francusku.

“Uvijek sam sumnjao da se u mojoj obitelji nešto čudno događa, ali klupko se počelo odmotavati nakon smrti moje polusestre, za koju sam tada mislio da mi je sestra. Pred cijelom obitelji na pogrebu moja majka, kasnije će se ispostaviti moja maćeha, je ridala i govorila: Sve što sam imala, otišlo mi je!”, prisjetio se Mišel koji je tada imao 27 godina kojemu se tada pobudila znatiželja.

Kada se prije tri godine oženio, supruga i on su neko vrijeme bili kod tetke u Nišu koja je u povjerenju rekla njegovoj ženi da mu je prava majka umrla pri njegovu rođenju.

Umrla nakon prometne nesreće

U Crnoj Gori je saznao još samo nekoliko stvari. Majka mu je umrla pri njegovu rođenju od posljedica sudara, a iz toga razloga je i prijevremeno rođen. Njegov otac je nakon majčine smrti oženio njezinu polusestru, pa je njegova maćeha bila i njegova tetka.

Prava majka se prezivala Dragićević, otac joj se zvao Vukašin, a živjeli su u mjestu Zvečka kod Obrenovca. Imala je još tri rođene sestre za koje se ne zna “ni gdje su, ni što su”. Kako bi saznao istinu o svojoj pravoj majci, Mišel je u potrazi za njezinim sestrama.

Razbolio se kada je saznao istinu

“Razbolio sam se kada sam shvatio da sam cijeli život proveo u takvoj laži, u tom upetljanom životu gdje se ne zna tko je kome što, gdje nema ljubavi. Htio bih znati je li me mama željela, voljela. Ako neko zna išta o ovoj priči, neka mi javi. Želim saznati barem kako se zove i gdje joj je grob”, završio je za Kurir svoju tužnu priču Mišel.

Angažirao je odvjetnike koji će se baviti njegovim porijeklom u legalnom smislu te je predao gomilu dokumenata srpskoj ambasadi u Parizu jer je ona zadužena za boravišne dozvole njegove, i prave, i lažne obitelji.