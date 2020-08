NAKON 32 GODINE PRONAŠLA JE SVOG NESTALOG SINA: Žrtva trgovine ljudima vratila se svojoj obitelji, takvih je slučajeva na tisuće

Nakon što je prije 32 godine otet i prodan, Li Jingzhi je konačno ponovno susrela svog sina, Mao Yina, koji je u međuvremenu završio fakultet, zasnovao obitelj i dobio posao 700 kilometara od svog rodnog grada

Pune 32 godine Kineskinja Li Jingzhi tragala je za svojim sinom jedincem, Mao Yinom, koji je 1988. otet i prodan. Kad je već izgubila nadu da će ga više ikad vidjeti, u svibnju je dobila poziv koji je probudio sve njene nade. U vrijeme Mao Yinovog nestanka u Kini je politika jednog djeteta bila na vrhuncu, a obitelji koje iz nekog razloga nisu mogle imati djecu, plaćale su otmičare. Tako je skončao i Mao Yin.

Sve se dogodilo 1988. dok je Jia Jia, kako ga zove, imao svega dvije godine i osam mjeseci. Majka je bila na poslovnom putu, a on je ostao sam s ocem. On ga je jednog dana pokupio iz vrtića u gradu Xi’anu te se zaustavio ispred jednog malog hotela kako bi mu dao vode. Dok je hladio vodu, mali Mao Yin je nestao. Li je o svemu saznala putem šturog telegrama kojeg joj je poslao njen poslodavac. Kad se vratila u Xi’an, priopćio joj je groznu vijest.

Emocionalni slom

Ona je krenula mahnito ispitivati ljude, zvala je policiju, dala oglas u novine te polijepila 100.000 letaka oko autobusnih i željezničkih postaja. Niti nakon nekoliko tjedana nije dobila nikakav odgovor, ali i dalje nije bila svjesna da je njen sin žrtva trgovine ljudima. Toliko ga je mahnito tražila da na kraju sa suprugom nije više pričala ni o čemu drugom, što je dovelo i do razvoda. Svake večeri je pri povratku s posla obilazila okolna mjesta u nadi da će ga vidjeti. Reagirala je na svaku vijest o pronađenom djetetu i nadala se kako bi to mogao biti njen Jia Jia.

Čak je u drugom gradu u provinciji Shaanxi pronašla par za koji se vjerovalo da je usvojio dijete iz Xi’ana, ali se ispostavilo da to nije bio njen sin. “Sigurno sam mislila da je ovo dijete Jia Jia. Bila sam jako razočarana. To je na mene imalo ogroman utjecaj. Poslije sam neprestano čuo glas svog sina. Moja mama se brinula da ću doživjeti mentalni slom”, ispričala je Li Jingzhi za BBC.

Tražeći tuđu djecu, pronašla svog sina

Na kraju se, nakon što se razboljela, pridružila mreži ljudi koja je također tražila svoju nestalu djecu. Prije 13 godina je volonterski počela raditi na stranici Baby Come Home, koja pomaže u ponovnom ujedinjenju obitelji sa njihovom nestalom djecom. Osjećala je olakšanje kada bi drugi ljudi uspjeli pronaći svoju djecu, ali se i dalje potajno nadala da bi se njen sin mogao negdje pojaviti.

Nakon dugog iščekivanja, na Majčin dan ove godine dobila je poziv iz gradskog ureda za javnu sigurnost. Obavijestili su je da je Mao Yin pronađen. Naime, u travnju joj je netko dao fotografiju sad već odraslog muškarca koji je navodno otet iz Xi’ana. Ona je tu fotografiju proslijedila policiji, koja je zahvaljujući tehnologiji prepoznavanja lica uspjela utvrditi da se radi o njenom sinu. On je pronađen nakon 32 godine i više od 300 lažnih dojava, u gradu Chengduu udaljenom 700 kilometara. Policija je uzela i uzorke DNK koji su nedvojbeno pokazali da se radi o majci i sinu.

Na kraju je 18. svibnja određen kao datum njihova ponovnog susreta. Li se bojala kako će ju sin prihvatiti. Ipak se radi o odraslom muškarcu koji ima svoj život, obitelj i posao. “Prije sastanka imala sam puno briga. Možda me neće prepoznati ili me neće prihvatiti, a možda me zaboravio. Bojala sam se da neće prihvatiti moj zagrljaj kad bih ga htjela zagrliti. Osjećala sam da bi to moglo još više povrijediti”, rekla je Li Jingzhi.

Kao da nikad nisu bili razdvojeni

Zahvaljujući nevjerojatnoj upornosti, njen je slučaj već odavno bio poznat diljem Kine. Tako je Kineska nacionalna televizija (CCTV) uživo prenosila njihov susret u Uredu za sigurnost Xi’ana. “Točno tako je i trčao prema meni kad je bio dijete”, bila je njena prva reakcija.

Na kraju je saznala da je Mao Yin prodan za 840 dolara bračnom paru bez djece u provinciji Sichuan. Pod imenom Gu Ningning svoje je obrazovanje stekao u Chengduu. Ironično, nekoliko godina ranije vidio je svoju majku na televiziji. Bila je prikazana čak i njegova slika dok je bio dijete. Pomislio je kako izgleda poput njega, ali nije “spojio točkice”. Zato je sve odučio nadoknaditi jednomjesečnim odmorom u Xi’anu sa svojim roditeljima.

“Njegova osobnost je slična mojoj. puno mislimo jedno o drugome. Nakon svih ovih godina, on me još uvijek toliko voli. Osjećam se kao da nismo bili nikad razdvojeni. Jako smo bliski”, iskrena je Jingzhi.

Mao Yin ne želi o tome razgovarati s medijima, kao ni osoba koja je Li Jingzhi dala pravi trag. Policija i dalje radi na slučaju kako bi pronašla otmičare i utvrdila metodu njihova rada. No, zahvaljujući naporima Li Jingzhi da pronađe svog sina smanjen je broj otete djece u Kini. No, ona i dalje ima puno posla. “I dalje ću pomagati ljudima da pronađu svoje obitelji”, zaključuje.