POLICIJA IMA SUMNJIVCA: Maddiena obitelj već 12 godina živi horor, no saznanje o tome tko je on moglo bi ih uništiti do kraja

U istrazi o nestanku Madeleine McCann, nestaloj prije 12 godina, policija sada istražuje okorjelog pedofila i serijskog ubojicu, Nijemca Martina Neya koji je od 2012. godine na odsluženju doživotne kazne zatvora zbog ubojstva trojice dječaka

Istražitelji koji rade na već 12 godina starom slučaju nestanka Madeleine McCann, tada četverogodišnje Britanke koja je netragom nestala za vrijeme ljetovanja s roditeljima u portuglaskom odmaralištu Praia de Luz, identificirali su novog osumnjičenika.

Riječ je o okorjelom pedofilu i serijskom ubojici, 48-godišnjem Nijemcu Martinu Neyu koji je od 2012. godine na odsluženju doživotne kazne zatvora zbog ubojstva trojice dječaka, piše Daily Mail.

ŠTO SE ZAPRAVO DOGODILO S MADELEINE MCCANN? Ovo je pet mogućih scenarija misterioznog nestanka

Ubio trojicu dječaka

Poznat i kao ‘maskirani muškarac’, Ney je svojedobno u svojim pedofilskim pohodima boravio u portugalskoj pokrajini Algarve gdje je nestala Maddie McCann. U porukama koje je pod nadimkom GerdX objavljivao na chatovima opisivao je kako je odjeven u maskirnu uniformu i s nožem iz grmlja zaskakao “lijepe dječake” na igralištima.

On je osuđen zbog ubojstava jednog 13-godišnjaka 1992. godine, osmogodišnjaka 1995. godine te jednog devetogodišnjaka 2001. godine. Iako su sve njegove žrtve bili dječaci, stručnjaci ističu da pedofilima nije bitan spol njihove žrtve. Lani je bilo objavljeno da je Ney svome cimeru u zatvorskoj ćeliji priznao da je počinio još jedno ubojstvo. Navodno je u Francuskoj u jednom kampu ubio desetogodišnjaka, ali to nije potvrđeno niti je optužen za to.

ISTRAŽITELJICA ODLUČILA JAVNO PROGOVORITI: ‘Madeleine McCann je mrtva!’

Obitelj oprezna, ne želi nagađati

Daily Mail piše kako je bivši šef portugalske policije Goncalo Amaral u nedavnom intervju jednom australskom novinaru kazao kako je policija blizu objave imena novog osumnjičenika za nestanak Maddie te da je riječ o pedofilu iz Njemačke, ali nije naveo njegovo ime. Glasnogovornik obitelji McCann rekao je kako novoosumnjičeni Ney možda i odgovara profilu te foto-robotu te da postoji visok stupanj vjerojatnosti za to, ali da ne treba unaprijed nagađati.

“Policija ga je već jednom ispitala u vezi nestanka Madeleine, ali on je tada to zanijekao. Ovo je zasad isključivo stvar policijske istrage i Kate i Gerry (roditelji nestale Madeleine, nap.a.) u ovoj fazi ne mogu i ne žele komentirati te informacije. Obitelj čeka razvoj događaja i zahvalna je policiji na svemu što rade”, kazao je glasnogovornik Mccannovih.

Bliski prijatelj obitelji McCann kazao je pak: “Ako je Ney osumnjičen, možete li zamisliti kako se osjećaju Madeleineni roditelji znajući da bi takav perverznjak koji ubija dijete mogao biti umiješan u otmicu njihove kćeri. To je više nego užasavajuće.”

NAKON 10 GODINA PREKINUO ŠUTNJU: ‘Vidio sam malu Maddie, u tom trenu joj je sumnjivi par skrio lice’