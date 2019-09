NAKON 10 GODINA HRVAT IZAŠAO IZ JEDNOG OD NAJZLOGLASNIJIH ZATVORA: ‘Izbacili su me na cestu bez dokumenata; Bilo je svega, pa i kanibalizma’

Nakon deset godina zatvora zbog navodne organizacije šverca kokaina Urugvajci su pustili na slobodu Anastazija Martinčića: ‘Svakog sam se dana doslovno morao boriti za goli život. U ovom zatvoru imate svega, pa i slučajeva kanibalizma’

Pušten je na slobodu Anastazije Martinčić iz Raklja, koji je proveo deset godina u zatvoru u Urugvaju zbog navodne organizacije šverca 2175 kilograma kokaina iz južne Amerike u Europu, doznaje Glas Istre. Tvrdi da su ga izbacili na cestu bez dokumenata i to iz zatvora koji je udaljen oko 200 kilometara od prvog grada.

“Iz zatvora sam izašao u srijedu u 22 sata, odnosno doslovno sam izbačen na cestu bez dokumenata. Za naglasiti je da se zatvor nalazi na oko 200 kilometara od prvog grada. No, uspio sam bez ičega doći do nekog farmera koji me primio. O kakvom se zatvoru radi najbolje svjedoče fotografije koja sam vam poslao, a mene nisu dirali budući da sam proglašen za među pet najopasnijih na svijetu. Tamo je bilo svega nezamislivoga, ali ja sam se navikao na sve to. Sada mi preostaje da se malo stabiliziram od svega, da stanem pred novinare i svima kažem sve. Važno je pitati našu ambasadu zašto mi nisu htjeli pomoći, a sada nakon 10 godina što sam proveo u zatvoru netko bi se trebao pitati zašto je hrvatski državljanin procesuiran bez prevoditelja, da se poništi postupak i da mi se vrati što je moje”, rekao je Martinčić za Glas Istre.

Nakon emitiranja emisije, izbacuju ga iz zatvora

Kako javlja portal Dnevno.hr, krajem prošlog tjedna, na urugvajskoj nacionalnoj televiziji emitirana je 90-minutna emisija o švercu kokaina iz Urugvaja prema Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. U emisiji se pojavljuje i Anastazije Martinčić, koji je urugvajskim novinarima iznio svoj slučaj i ukazao na cijeli niz nepravilnosti u sudskom postupku. Između ostalog, Martinčić je osuđen bez prevoditelja. Nekoliko dana nakon što je emisija emitirana na urugvajskoj televiziji, bivšeg zaposlenika Lučke kapetanije iz Pule doslovno izbacuju iz zatvora Penal de Libertad, u kojem je proveo gotovo deset godina.

‘Suđenje je poništeno jer nisam imao prevoditelja’

“Suđenje je poništeno jer nisam imao prevoditelja, što znači da je i sva imovinska korist oduzeta protuzakonito. Gotovo punih deset godina proveo sam u jednom od najgorih zatvora na svijetu. Svakog sam se dana doslovno morao boriti za goli život. U ovom zatvoru imate svega, pa i slučajeva kanibalizma. Sve mi je to priuštila Republika Hrvatska koja se ponaša kao banana-država jer mi nije omogućila prevoditelja, čime je dopustila da se mene, kao njezina državljanina, osudi protivno svim zakonima i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Čak i sada, nakon što su me pustili na slobodu, nemam dokumente, za što je odgovorno veleposlanstvo u Argentini. Ti diplomatski službenici koštali su me deset godina života, jer nije bilo nikakvih dokaza protiv mene. Dopustili su nakaradno suđenje bez prevoditelja, što je svjetski pravosudni presedan”, ispričao je Martinčić za Dnevno.hr te najavio: ‘Trenutno ne mogu napustiti Urugvaj i zato tražim da Ministarstvo vanjskih poslova hitno pošalje depešu veleposlaniku i da mi se izdaju dokumenti. Normalno, tražit ću i povrat zaplijenjenih pokretnina i novca od urugvajske policije i suda, jer i za to imam legalno pokriće kroz svoje ranije poslove.’

Zarađivali više od Googlea

Podsjetimo, Anastazije Martinčić je 2009. uhićen s dvije tone kokaina u akciji “Balkanski ratnik” te se nalazio u urugvajskom zatvoru na odsluženju 13-godišnje kazne. Prije dvije godine, Martinčić je tvrdi kako je on svoju kaznu dobio, no kriminalac za kojeg je radio Darko Šarić nije jer se navodno dogovorio sa srbijanskim vlastima. Stoga je želio svjedočiti pred sudom i osvetiti se Šariću koji mu je navodno dužan milijune.

“Darko najviše šalje drogu u Ameriku i u Europu. Najvažnije luke za regiju su mu Kopar i Rijeka, tu se miješa kokain jedan naprema tri. Od 2,2 tone kokaina, zbog kojih sam osuđen, dobilo bi se šest tona i 600 kilograma, a to je 660.000.000 eura zarade. Pravili smo milijarde, više zarađivali nego ‘Coca-Cola’, više od Googlea… “, rekao je te dodao da su novcem od droge plaćani policajci, političari, carinici, suci, lučki radnici, novinari itd.