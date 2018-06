NAJZLOGLASNIJA MOTOCIKLISTIČKA BANDA OKUPILA SE U NAŠEM SUSJEDSTVU: Zašto su od svih mjesta u Europi izabrali grad u Srbiji?

Od čitave Europe, Hells Angels za godišnji skup odabrali su srpsku Jagodinu – a neki tvrde kako u tome ključnu ulogu igra Arkanov kum.

Jagodina u Srbiji je od 29. svibnja do 5. lipnja domaćin 42. europskog godišnjeg skupa Moto-kluba Hells Angels. Očekuje se da će u Jagodinu pristići 2000 bajkera koji su na prilično zlom glasu.

Dvije linije kontrole

Iako ponajvljaju kako su priče o Hells Angelsima samo predrasude na temelju filmova, kontrola je rigorozna – i postavljene su dvije linije kontrole – jednu čini privatno osiguranje koje su angažirali organizatori, a druga je policijska kontrola, koja detaljno pretresa i evidentira svakoga tko ulazi, i to svaki puta kada ulazi.

No osiguranje nije tu samo zbog bajkera – unutar kompleksa vodenog parka ne ide ni policija, za sve radnike važe stroge procedure, a za razliku od uobičajenih moto-skupova, okupljanja “Anđela” su privatna druženja pa je i novinarima i građanima ulaz zabranjen. Novinari DW-a su ipak uvjerili organizatore da uđu, ali uz pratnju.

‘Otvoreni smo kao i korporacije’

“Spremili smo tri bika, 55 praseta, 45 janjeta i 700 pilića. Plus roštilj, tona mesa, a nešto će se i kuhati”, priča majstor za roštiljom. Novinarima su spremno predstavili i program, i općenito, trudili su se ostaviti što bolju sliku. No kada je u pitanju novac, odnosno tko sve to financira, puno su manje otvoreni.

Dok je vodeni park pod opsadom (i kontrolom) bajkera odnosno privatnog osiguranja, centar Jagodine je pod opsadom policije. Specijalci stalno prolaze vozilima, vozali su se konstantno, a lokalci pričaju da su uoči skupa postavljene i sigurnosne kamere po gradu. Sve to netko plaća.

Anđeli pak samo tvrde da su transparentni kao i svaka „korporacija”.

“Sve se vidi na stranici. Ljudi koje sasvim neopravdano prati ovakva medijska pažnja svakako ne bi svoje adrese objavljivali na internetu, nego bi to bilo po tajnim domenama. Mi smo samo ljudi koji žive nekim svojim životom, a bavljenje ovim hobijem je jako zahtjevno i skupo, tako da se time ne mogu baviti ljudi koji pola vremena ne provode radeći”, diplomatski ističe Vladimir Petković iz srpskog ogranka Anđela.

Samo policija stoji 100.000 eura – na dan

Srbijanski MUP sva pitanja preusmjerava organizatorima, jer je u pitanju privatni skup i policija „nema ništa s tim”.

„Nagađanja idu toliko daleko da procjenjuju kako policijsko osiguranje stoji 100.000 eura na dan, puta sedam dana. Koji je interes države u tome”, pita se osnivač i urednik lokalnog portala „Central media” i novina „Moravske vijesti” Goran Jevremović.

No osim cijene samog skupa – kako onog kojeg izravno plaćaju organizatori, tako i onog kojeg plaća država i lokalna zajednica, u mnogočemu je zanimljivije zašto su od svih mjesta u Europi, Hells Angeli odabrali baš Jagodinu.

‘Zaradit ćemo barem 2 mijuna eura’

Predsjednik općinske skupštine Dragan Marković Palma, kaže da su početkom godine došli u grad i uvjerili ga da su ozbiljni poslovni ljudi. „Ja sam pitao koliko ljudi dolazi i rekli su oko 2.000 ljudi iz maltene cijelog svijeta, među kojima su vlasnici tvrtki, čak i milijardera imamo nekoliko. Ovaj grad od njih očekuje minimum dva miljuna eura koristi”, priča Palma i odmah odbacuje teze kako je riječ o problematičnoj skupini.

“Svatko od njih ima neku svoju biografiju. Netko kaže da su to kontroverzne ličnosti, a ja mislim da je svako od nas kontroverzan u nekom smislu”, diplomatski će Marković.

Skrivaju pošto su iznajmili

I sportski ravnatelj Jagodinskog sportskog saveza, koji upravlja kompleksom vodenog parka nabraja same koristi: “Tu je prihod od zakupa, od smještaja, od ugostiteljstva, jer mi im dajemo hranu i piće za svih sedam dana, pa prihod od zabavnog programa. To će sve ostati u sportu”, priča direktor Gligorijević. No o konkretnim brojkama koliko su naplatili zakup, ni Gligorijević ni Marković ne daju odgovor, uporno ponavljajući da je to samo jedan dio planiranog prihoda.

Sve je jasnije kada se pogleda tko je na čelu

Jevremović objašnjava i zašto: “Može li sportski savez uopće iznajmljivati javne objekte trećim stranama, a drugo – uopće ne znam da postoji ikakav cijenik po kojem bi mogli iznajmiti vodeni park na tjedan dana”. No za razliku od predsjednika općine, on nudi odgovor zašto su se bajkeri sjatili u grad.

„Kad pitate policajce iz okruženja ili inspektore, oni za Jagodinu kažu da je mala Kolumbija. Poznato je da u Jagodini postoji nekoliko velikih narko-kartela koji su internacionalni i moćni. Za bajkere kažu da su kriminalci. Ono što se zna za Anđele pakla jest da imaju neke svoje biznise. To su ti stereotipi, ali možda su baš ti stereotipi početna linija sa koje bi trebalo da se priča otkud oni ovdje. Pretpostavljam da je to linija novca, moći koja je spojila sve njih”, priča Jevremović.

Druga linija, dodaje, moglo bi biti i osobno poznanstvo. Naime, lider „Anđela pakla” u Srbiji je Miljan Vuković, kum Željka Ražnatovića Arkana. „Pošto znamo da je Dragan Marković Palma bio u Stranci srpskog jedinstva i da je (ta stranka) u jednom trenutku imala centralu u Jagodini, jasno je da su to dugogodišnji dobri odnosi i linije garancije da će sve biti u redu”, objašnjava Jevremović.

Palma ima potpuno suprotno objašnjenje kako su Hells Angeli odabrali grad u središnjoj Srbiji sa svim okolnim naselima ima nešto manje od 80.000 stanovnika: “Čuli su da Jagodina ima munjevit razvoj”.