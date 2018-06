NAJVEĆI MOST U BIVŠOJ JUGI: Grade ga Kinezi koji će raditi i Pelješki most, a sada su objavljene spektakularne fotke

Pothvat takvih razmjera do sada nije gradio nitko u regiji

Vlada Crne Gore je na Twitteru objavila dojmljive snimke iz zraka, na kojima se vidi most Moračica i izgradnja autoputa Bar-Boljare.

B92 piše kako će most Moračica sa svojih pet stupova biti najveći most u bivšoj Jugoslaviji. Taj će most, dug 960 metara, a širok 23,40 metara, spajati dolinu rijeke Morače, a prelazit će na suprotno brdo. Najviši od pet stupova bit će visok čak 161 metar. Pothvat takvih razmjera do sada nije gradio nitko u regiji.

Stubovi #MostMoračica – nebu pod oblake i gradilište trase #AutoputBarBoljare iz ptičje perspektive pic.twitter.com/DDom42nbLq — Vlada Crne Gore (@VladaCG) June 19, 2018

Za taj projekt u Crnoj Gori odgovorna je kineska tvrtka China Road and Bridge Company koja je zadužena i za izgradnju Pelješkog mosta kod nas.