NAJVEĆA SVJETSKA RASPRODAJA NA INTERNETU: Snizili su stotine tisuća proizvoda, ovih 10 stvari danas i sutra se isplati kupiti

Kineski internetski trgovac Alibaba prošle je godine, na današnji dan, zaradio 31 miljardu dolara, a ovoga 11. studenoga pokušat će oboriti vlastiti rekord. Dan samaca, azijska verzija američkog Black Friday-ja, neformalni je potrošački praznik u Kini. Prije 10 godina promovirao ga je upravo čelnik Alibabe Daniel Zhang, a izrastao je u jedan od najvećih događaja u svijetu internetske trgovine.

Često nazivan i “Dupla jedanaestica”, ime festivala dolazi od kalendarskog datuma kojeg čine četiri jedinice (11/11), što simbolizira ljude koji žive sami.

Dok je na prvom Danu samaca sudjelovalo tek 27 brendova koji su nudili popuste, lani ih je bilo čak 180.000. Ove godine trebalo bi ih biti još više. Alibaba, u čijem je vlasništvu intgernetska maloprodajna stranica AliExpress, očekuje da će do kraja sutrašnjeg dana, do kada traju prigodni popusti, privući 500 milijuna kupaca. To je za 100 milijuna više nego prije godinu dana.

Otvorite li danas i sutra AliExpress uočit ćete velike popuste koji se nude na stotine tisuća proizvoda u više od 12 kategorija. Za vas smo, stoga, napravili izbor od 10 proizvoda koje se ove godine isplati kupiti na ovoj velikoj internetskoj rasprodaji.

Mobilne mreže pete generacije, iliti 5G su pred vratima, a vjerojatno će već tijekom iduće godine signal koji donosi znatno brži mobilni internet biti dostupan u većim hrvatskim gradovima. 5G signal zasad se testira u manjem dijelu Zagreba, Samoboru, Osijeku te na otoku Krku.

Mobiteli koji podržavaju 5G još su uvijek rijetki i relativno skupi, ali Xiaomi Mi Mix 3 5G u povodu Dana samaca na velikom je popustu. Cijena mu je sa 4170 kuna pala na oko 2100 kuna. Osim 5G-a, Mi Mix 3 podržava i ostale standarde poput 3G-a i 4G-a.

Robotski usisavači koji relativno dobro posao usisavanja obavljaju umjesto vas i klasičnih usisavača u posljednje su vrijeme veliki hit. Njihove cijene nisu niske, ali na AliExpressu dostupan je brend iLife koji nudi cjenovno prihvatljive “robote” solidne kvalitete. Na najvećem popustu je model iLife V5s čija je cijena s 1730 kuna snižena na 860 kuna. Dobra je stvar i što je dostupno slanje iz EU tj. Poljske i Španjolske što znači da vam neće naplatiti carinu.

U posljednje vrijeme i kabeli slušalica počeli su nam sve više smetati pa i ne čudi što raste popularnost onih koji se s mobitelom ili računalom povezuju bežično, preko Bluetootha. Njihove cijene uglavnom su znatno više od cijena žičanih slušalica, ali danas i sutra na AliExpressu može se itekako profitirat. QCY slušalice snižene su za oko 80 posto i to s 540 kuna na oko 100 kuna.

Dron je opremljen WiFi-jem, HD kamerom (1080p). Uz njega, naravno dolazi i daljinski upravljač. Može ga se, umjesto za 1065 kuna naručiti za 320 kuna.

Električni romobili danas su veliki hit i svakim ih je danom na našim ulicama sve više. Jedan od modela nudi se na AliExpressu sniženju iduća dva dana, a što je također važno, šalju ga iz EU skladišta u Španjolskoj, Italiji ili Francuskoj. Cijena mu je s 3500 kuna snižena na 2070 kuna. Ima motor maksimalne snage 250W, a s jednim punjenjem može prijeći između 15 i 30 kilometara.

Uslion kabel ima mogućnost punjenja uređaja s micro USB i USB C utorima. Podržava brzo punjenje, a cijena za verziju od 2 metra snižena je s 23 na 11 kuna.

Dolazi vrijeme trošenja na poklone, ali i ukrase za vaša kuće i stanove. Za Dan samaca nudi ih se uistinu puno i to, naravno, na sniženju. Najjeftiniji se mogu kupiti već za 4 kune.

Štedljiva rasvjeta, pogotovo nakon zabrane klasičnih žarulja, sve više ulazi u naše domove. U posljednje vrijeme veliki hit su LED tanke stropne svjetiljke koje traju dugi niz godina i u kojima nije potrebno mijenjati žarulje tj. panele. Jedna takva svjetiljka snižena je u povodu Dana samaca sa 74 na 38 kuna.

Ni ogledala više nisu što su nekad bila. Možda još nisu postala “pametna” poput telefona, ali dobila su neke zanimljive dodatke poput unutarnjeg osvjetljenja. Moderno ogledalo iduća dva dana na AliExpressu prodaje se za 62 umjesto za 124 kune.

Nakon pametnih satova, stigle su i pametne narukvice. One pokazuju vrijeme, mjere otkucaje srca, broj koraka i sl. Putem Bluetootha mogu se povezati s mobitelima. Renomirani Xiaomi preko AliExpressa u iduća dva dana umjesto za 303 nudi ih za 212 kuna.