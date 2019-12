NAJVEĆA POTJERA NA BALKANU: Opasni pedofil s djevojčicom (12) srpskoj policiji bježi u Bugarsku, a tragove ostavlja namjerno?

U najvećoj potjeri koju Balkan pamti, pedofil je stalno par koraka ispred policije pa se sada sumnja, kako prenose srpski mediji, da se Jovanović s Monikom zaputio u Bugarsku

Cijela Srbija pa i Balkan su se digli na noge zbog otmice 12-godišnje djevojčice Monike Karimanović za koju se sumnja da ju je oteo već osuđivani pedofil Ninoslav Jovanović, poznatiji kao “Malčanski berberin”, odnosno “Malčanski brijač”. Nadimak je dobio tako što bi prije silovanja svoje žrtve ošišao skoro pa na nulu. Podsjetimo, Jovanović je djevojčicu oteo 20. prosinca u naselju Brzi Brod kod Niša dok je bila na putu prema školi, što znači da Monike nema već osam dana.

Tek nekoliko dana nakon Monikinog nestanka policija je pronašla par tragova i tako posumnjala u Malčanskog brijača te vjeruju da se skrivaju po napuštenim kućama i selima. Premda do sada nisu potvrđene takve sumnje, policija i dalje ne isključuje mogućnost da pedofilu netko pomaže. U najvećoj potjeri koju Balkan pamti, pedofil je stalno par koraka ispred policije pa se sada sumnja, kako prenose srpski mediji, da se Jovanović s Monikom zaputio u Bugarsku.

Najnovije informacije o slučaju donosi Blic. Ovaj list piše, pozivajući se na izvore bliske istrage kako su u u blizini jedne od kuća u kojoj je Jovanović proteklih dana boravio pronađene crne ženske gaćice i dječja majica za koje se sumnja da ih je Malčanski berberni kupio djevojčici te su mu ispale tijekom bijega. U blizini je pronađena i salama, a policija vjeruje da ove stvari pripadaju upravo monstrumu koji je oteo djevojčicu.

U potragu se uključili BIA i građani

U potjeru za Jovanovićem jutros se priključila i Sigurnosno informativna agencija (BIA, Bezbednosno informativna agencija), piše Blic. Prema onome što piše Tanjug, BIA ima 200 pripadnika koji su se dobrovoljno javili za pomoć u potrazi za otetom djevojčicom te će oni biti raspoređeni u suradnji s MUP-om koji koordinira ovu akciju. Oko 15 sati pregledalo se svako potencijalno skrovište, dok policija “češlja” kukuruzišta te poljske kućice. Sva potencijalna skrovišta su pregledana.

Radi se o novim lokacijama u koje spadaju i sela oko Knjaževca, gdje se potraga širi prvi put. U sve kuće i u sva dvorišta upada policija pa preskaču ograde i kontroliraju sve prazne objekte kako bi provjerili je li u njima monstrum sa svojom maloljetnom žrtvom. U 10 ujutro krenula je grupa dobrovoljaca iz Beograda kako bi pomogli u potrazi.

“Idemo kao građani, kao zabrinuti roditelji da budemo na raspolaganju pripadnicima policije kako bismo svi zajedno pomogli u hvatanju silovatelja. Plan je da najprije razgovaramo s policijom koja će nas, ako smatra da je to potrebno, uputiti što da radimo nadalje”, objašnjava Vladimir Savić organizator puta za Kurir.

“Imamo termovizijske kamere i kamere koje prepoznaju toplinu. Nijedan detalj se ne prepušta slučaju. Kolege iz niške policije radile su Jovanovićev profil, angažirani su psiholozi, skenirano je njegovo ponašanje, pokrivamo lokacije koje su njegove opsesije, ne mogu zbog istragereći koje su”, kazao je ravnatelj policije Vladimir Rebić za Blic.

Pedofil iskopao zemunice, namjerno po selima namjerno ostavlja tragove i odlazi u Bugarsku?

Kurir piše da se sve više sumnja da je ovaj silovatelj od ljeta pa do danas iskopao zemunice i da ima motorole čije baterije puni nekakvim agregatom. Dodaju da u svojim obilascima sela zapravo namjerno ostavlja tragove dok u međuvremenu s nesretnom djevojčicom mijenja lokaciju boravka. Prema posljednjim informacijama izvora upućenih u istragu, pedofil s djevojčicom odlazi prema granici s Bugarskom.

“On se miče ka granici s Bugarskom. Tu postoji mjesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost do sada nije znala, ali tu i Srbi i Bugari prolaze bez ikakve kontrole. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mjesto kritično ako ga se dokopa, jer je nebranjeno. Uz to, nevjerojatno je i da ga termovizijske kamere ne mogu uhvatiti jer one mogu registrirati izvore topline na više od jednog kilometra”, rekli su Kuriru upućeni izvori.

Mještani Malče kažu da je Jovanovićeva majka od njega napravila monstruma

Kao krivca za Jovanovićeve sadašnje postupke mještani Malče vide njegovu majku za koju tvrde da je od njega napravila monstruma. Po selu se priča da ga je majka tukla i vezala lancima pa zato on isto radi ženama.

“Svi ovdje znaju da je njegova majka varala supruga s puno muškaraca, i to sve pred njegovim očima. On bi plakao zbog toga, pa ga je ona tukla i šišala za kaznu. Svaki put kada bi plakao, ona bi ga odvela dolje u jednu šupu, nalik na zemunicu, dolje u dvorištu njihove stare kuće. Tamo bi ga vezala lancima. Zato se on sad krije po takvim zemunicama”, govori prvi susjed Malčanskog brijača.

