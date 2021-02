NAJVAŽNIJI ‘TIMELINE’ NA SVIJETU: Stručnjaci otkrili kako će izgledati povratak u normalu i što sve možete očekivati ove godine

Većina stručnjaka slaže se u jednom: Život u toplijim mjesecima 2022. trebao bi biti normalan

Kraj pandemije je blizu, no vremenski okvir za ono što čeka cijeli svijet mijenja se svakodnevno. Nove informacije o sojevima virusa, problemi s cijepljenjem i druge važna varijable stalno pomiču taj cilj. Mnogi se pitaju kada ćemo konačno normalno živjeti.

Tijek pandemija teško je točno predvidjeti, nemamo dovoljno informacija da bi itko, čak i oni najupućeniji, sa samopouzdanjem procijenio kada ćemo opet živjeti u “starom normalnom”. No, američki stručnjaci su pokušali podijeliti predviđanja sezonu po sezonu, analizirao je The Atlantic.

Ukratko, život se ovog proljeća za Amerikance neće značajnije mijenjati od onoga lani. Zato bi ljeto moglo nalikovati na “normalno”, a jesen i zima koje će slijediti mogle bi donijeti ili kontinuirano poboljšanje ili umjereno nazadovanje pandemije. Tek tada bi mogao uslijediti gotovo siguran povratak u nešto poput predpandemijskog života.

Proljeće 2021.

Svakodnevni život bit će i dalje daleko od normalnog. Ono što niste smjeli proteklih mjeseci, vjerojatno nećete smjeti činiti niti ovog proljeća. Malo je vjerojatno da će se dovoljno ljudi procijepiti da bi se stvari vratile u normalu, piše The Atlantic. Štoviše, stručnjaci strahuju da bi se pandemija u kratkom roku mogla razbuktati, jer su SAD-om već počeli kružiti sojevi koji su zarazniji i otporniji na cjepiva od izvorne verzije virusa.

“Misterij će biti od ožujka do svibnja”, konstatirao je Robinson Meyer.

Dobra vijest je, međutim, da čak i uz ove inačice postojeća cjepiva smanjuju rizik od teških bolesti, što znači da će sve više i više ljudi biti zaštićeno tijekom cijepljenja. Što više budemo ulazili u kasno proljeće, moguće je da će biti dozvoljeni manji skupovi cijepljenih ljudi, kazao je dekan Škole za javno zdravsvo Sveučilišta Brown, Ashish Jha.

Ljeto 2021.

Kako god situacija izgledala u proljeće, ljeto bi trebalo odvesti stvari na višu razinu. James Hamblin kazao je kako bi se “u većini SAD-a ljeto moglo osjećati normalnim, čak oslobađajućim”.

“Ako izuzmemo neku varijantu koja je stvarno luda, očekujem da će ljeto biti slično ljetu 2019.”, kazao je profesor javnog zdravstva na UC Irvnie, Andrew Noymer.

Većina stručnjaka s kojima je autor analize razgovarao bili su nešto manje optimistični, no uglavnom se slžu kako će u nekom trenutku između lipnja i rujna kombinacija široko rasprostranjenih cijepljenja i toplijeg vremena vjerojatno učiniti mnoge aktivnosti mnogo sigurnijima, uključujući druženje s prijateljaima i obitelji u zatvorenom, korištenje javnog prijevoza, rad na radnom mjestu, hranjenje u restoranima te putovanje.

Najsigurniji način za ponovno uvođenje svih tih aktivnosti jest da ljudi postepeno prelaze iz manjih, privatnih okupljanja, u veća, javna. “Ljudi će polako širiti društveni svijet u kojem se bave, gradeći [svoju] ‘mahunu'”, rekla je ekonomistica Emiliy Oster iz Browna, koja analizira svakodnevno donošenje odluka u pandemiji.

Ona vjeruje kako će u lipnju u svojem dvorištu moći ugostiti i 20-ak prijatelja, bez maski. Smatra kako ćemo tijekom ljeta moći jesti i u zatvorenim restoranima, no pod uvjetom da isti nisu krcati i da je ventilacija pristojna.

Ipak će biti ograničenja

Ograničenja će ipak biti. Stručnjaci se ne nadaju povratku koncerata u zatvorenom, puno prisustvo sportskim događanjima ili visok nivo međunarodnih putovanja.

Nova cjepiva trebala bi moći relativno brzo ukloniti prijeteće sojeve koronavirusa. No, čak i kada ove mjere opreza više ne budu strogo potrebne, mnogi će ljudi vjerojatno nastaviti s nekim od njih, odlučivši nositi masku, recimo, u javnom prijevozu ili u trgovini. Oster misli da, iako bi neke aktivnosti tijekom ljeta trebale postati mnogo sigurnije, mnogim ljudima možda neće biti ugodno nastaviti ih sve do kraja godine ili čak kasnije.

Jesen/Zima 2021.-2022.

Svi se nadaju da će kraj ljeta donijeti i kraj pandemije, no moglo bi se ispostaviti da će to biti tek privremeno olakšanje, strahuju znanstvenici.

Većina Amerikanaca trebala bi se cijepiti do jeseni, no moguć je ponovni razvoj virusa koji je vjerojatan u hladnijim mjesecima. “Neće biti tako loše kao ove zime, no još ne znamo što očekivati”, rekao je Noymer.

Ljeto bi moglo biti malo prerano za stvarno velike gužve, no jesen bi mogla biti prekretnica za masovne okupljanja. Moguć je i povratak koncerata i zatvorenom. Scenarij je to koji bi mogao rezultirati izoliranim virusni izljevima, no cjepiva bi trebala tu uskočiti i smanjiti vjerojatnost da zaraženi završe u bolnicama ili dalje šire virus.

“Ne kažem da je povratak maski i rad od kuće i sva sr*** koja mrzimo zajamčeni. Ako ako se to sve vrati, to neće biti na ljeto, već na jesen”, rekao je Noymer.

Pozitivna vijest je to da se zasad pokazalo da nova cjepiva mogu relativno brzo ukrotiti nove varijante koronavirusa. “Prilagođavanje postojećeg recepta cjepiva moglo bi potrajati samo nekoliko mjeseci, što znači da narušavanje svakodnevnog života ne bi bilo tako dugotrajno kao ono što su Amerikanci već proživjeli”.

Proljeće/ljeto 2022.

Većina stručnjaka slaže se u jednom. Život u toplijim mjesecima 2022. trebao bi biti normalan. Virus će i dalje cirkulirati svijetom, no vjerojatno je da će biti manje zarazan. Moguće je da će, poput gripe, cirkulirati u hladnijim mjesecima. No, virus bi bio pod kontrolom.