NAJMOĆNIJI ČOVJEK SVIJETA AGRESIVNO GURA ‘ČUDESNI LIJEK’: Želi li pružiti nadu ili se iza svega krije nešto sasvim drugo

Donald Trump već danima ohrabruje liječnike pacijenata zaraženih koronavirusom da u terapiji isprobaju hidroksiklorokin, inače lijek za malariju, ne obazirući se previše na savjete stručnjaka i činjenicu da zasad nema čvrstih dokaza o učinkovitosti tog lijeka. New York Times piše o velikim financijskim koristima koje bi korištenje ovog lijeka donijelo pojedinim kompanijama, od kojih su neke bliske Trumpu

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju se u Bijeloj kući sastao s članovima radne skupine za suzbijanje pandemije te ondje ostao odlučan u svome, kako piše New York Times, agresivnom zagovaranju korištenja lijeka protiv malarije za liječenje koronavirusa.

Novinari su od nekih sudionika tog sastanka saznali kako je nekolicina medicinskih stručnjaka upozorila Trumpa da taj lijek, hidroksiklorokin, nije provjeren ni pouzdan u liječenju koronavirusa, naročito za srčane bolesnike. No, Trump je nakon sastanka izašao pred novinare i svejedno propagirao taj lijek rekavši da “nije liječnik, ali ima zdrav razum”.

Zasad bez čvrstih dokaza o učinkovitosti

Trump već danima, kao pravi entuzijastični investitor (“prodavač koji je postao predsjednik” – pomalo posprdno piše New York Times) ohrabruje pacijente zaražene koronavirusom da isprobaju hidroksiklorokin ne obazirući se previše na savjete stručnjaka. “Što mogu izgubiti”, poručio je Trump pred novinarima barem pet puta u nedjelju.

UZ svesrdnu podršku svoga trgovinskog savjetnika Petera Novarra, televizijskog liječnika Mehmeta Oza iz popularne emisije “Dr. Oz”, Larryja Ellisona iz Oraclea i bivšeg gradonačelnika New Yorka Rudolpha W. Giulianija, Trump uporno sugerira čudesni lijek za virus koji je već ubio tisuće ljudi u SAD i paralizirao život diljem zemlje. Usput je pokrenuo lavinu globalnih rasprava o lijeku koji mnogi liječnici u New Yorku i drugdje, nemajući druge, očajnički iskušavaju u liječenju zaraženih, ali zasad bez uvjerljivih znanstvenih studija o njegovoj učinkovitosti.

‘U beznadnoj situaciji treba ponuditi nadu’

Možda se na koncu pokaže da je Trump bio u pravu, ali to je zasad neizvjesno. Oko tog lijeka došlo je i do njegovog razmimoilaženja s dr. Anthonyjem S. Faucijem, visokim savjetnikom američke vlade i stručnjakom za zarazne bolesti. Ako hidroksiklorokin postane prihvaćen u terapiji pacijenata s koronavirusom, nekoliko farmaceutskih tvrtki itekako bi moglo profitirati, uključujući neke dioničare i menadžere koji imaju veze sa samim Trumpom. A i on sam ima ponešto osobnih financijskih interes u francuskoj farmaceutskoj tvrtki Sanofi koja proizvodi hidroksiklorokin pod nazivom Plaquenil, piše New York Times.

“Posve razumijem zašto predsjednik gura taj lijek. On je predsjednik SAD-a. On mora ponuditi nadu kada ste u beznadnoj situaciji i kad stvari idu jako loše. Dakle, ne krivim ga što je gurnuo tu priču u prvi plan. Čak i ako nema puno znanstvenog temelja, to je u ovom trenutku najbolja i najpovoljnija opcija”, kaže dr. Joshua Rosenberg iz bolničkog centra u Brooklynu.

‘Lažna nada može biti i loša’

U nekim njujorškim bolnicama daju taj lijek oboljelima od COVID-19, a u nekima ne. Neki stručnjaci kažu da za zasad nema dokaza o učinkovitosti tog lijeka dodajući da “lažna nada može biti i loša”.

No Trumpovi istomišljenici u znanstvenoj zajednici pozivaju se na jedno francusko istraživanje koje kaže da lijek ipak pomaže protiv koronavirusa. S druge strane, Međunarodno društvo za antimikrobnu kemoterapiju ustvrdilo je da spomenuti članak “ne zadovoljava standarde koje društvo očekuje”. K tomu, neke bolnice u Švedskoj prestale su davati hidroksiklorokin za liječenje koronavirusa nakon izvještaja o štetnim nuspojavama.

Jedan od onih koji zdušno podržava Trumpa u priči s hidroksiklorokinom je demokratski guverner savezne države New York Andrew Cuomo. On je novinarima u ponedjeljak rekao da će od Trumpa zatražiti povećanje opskrbe njujorških ljekarni hidroksiklorokinom.

Lijek promovirao ukrajinski seoski liječnik

I bivši gradonačelnik New Yorka Giuliani pozvao je Trumpa da prihvati lijek nakon što je isti popularizirao dr. Vladimir Zelenko, samozvani seoski liječnik iz Ukrajine čiji su savjeti postali popularni u konzervativnim medijima. Zelenko propagira liječenje kornavirusa koktelom hidroksiklorokina, antibiotika azitromicin i cinkovog sulfata. Giuliani je odbacio ikakve osobne financijske interese u “guranju” tog lijeka rekavši da je s Trumpom razgovarao o tome tek nakon što je ovaj već promovirao hidroksiklorokin.

Uprava za hranu i lijekove, koja je odobrila hidroksiklorokin za liječenje malarije i lupusa krajem ožujka izdala je i hitnu uputu kojom je liječnicima omogućeno da ga primjenjuju na bolesnicima s koronavirusom ako smatraju da je to potrebno. Trump rekao je da će savezna vlada raspodijeliti 29 milijuna doza te je pozvao indijskog premijera Narendra Modija da njegova zemlja isporuči veće količine.

Vodeći stručnjak poziva na oprez s tim lijekom

S druge strane, dr. Fauci jasno je dao do znanja prošlog tjedna da valja biti na oprezu s hidroksiklorokinom.

“Mislim da moramo biti oprezni prije nego zaključimo da je riječ o lijeku za koronavirus. I dalje moramo raditi na studijama koje će konačno dokazati je li neki lijek, ne samo ovaj, doista siguran i učinkovit”, kazao je dr. Fauci za Fox News.

Istog dana, Laura Ingraham, voditeljica s Fox Newsa, posjetila je Trumpa u Bijeloj kući s dva liječnika koji su u njezinoj emisiji promovirali hidroksiklorokin. Sljedećeg dana, Peter Navarro, Trumpov savjetnik za trgovinu, dobio je uputstvo da ubrza proizvodnju i postane zagovornik lijeka. Navarro je, prema riječima onih koji su bili ondje nazočni, u nedjelju došao na sastanak kod Trumpa naoružan podebljim snopom istraživačkih radova koji govore u prilog hidroksiklorokinu. Kad je započela rasprava, Navarro je navodno bacio na stol kopije tih istraživanja.

‘Nemamo vremena čekati, ljudi umiru’

Navarro je doktorirao ekonomiju na Harvardu, a svoj manjak medicinskog znanja ovako je objasnio: “Ja dolazim s područja društvenih znanosti. Imam doktorat i znam kako treba čitati statističke podatke, bilo da je riječ o medicini, pravosuđu, ekonomiji ili nečem drugom”, kazao je Navarro ovih dana za CNN.

Trump je u nedjelju jasno stavio do znanja čiju je stranu zauzeo u sukobu Navarra i dr. Faucijem. Na brifingu nakon sastanka rekao je da je pogrešno čekati one vrste studija o lijeku na kakvima inzistira dr. Fauci.

“Nemamo vremena”, rekao je Trump. “Nemamo dva sata jer ljudi trenutno umiru.”

Financijski interesi osoba bliskih Trumpu

The New York Times piše kako neki Trumpovi suradnici imaju financijske interese u vezi hidroksiklorokina. Među najvećim dioničarima Sanofija je i tvrtka Fisher Asset Management koju vodi Ken Fisher, jedan od glavnih donatora republikanaca i samog Trumpa. Investitor u Sanofi, ali i Mylan, drugu farmaceutsku tvrtku koja proizvodi isti lijek, jest i Invesco, fond koji je prethodno vodio Wilbur Ross, također blizak Trumpu. Lani je objavljeno da su neke Trumpove tvrtke ulagale u uzajamni fond Dodge & Cox, čiji je pak najveći udjel bio u Sanofi.

Nekoliko generičkih proizvođača lijekova pripremaju se za proizvodnju hidroksiklorokvinskih tableta, uključujući Amneal Pharmaceuticals, čiji je suosnivač Chirag Patel koji je u nekoliko navrata navodno viđen kako s Trumpom igra golf. Amneal je prošlog mjeseca objavio da će povećati proizvodnju lijeka i donirati milijune pilula New Yorku i drugim državama. Ostali proizvođači generičkih lijekova povećavaju proizvodnju, uključujući Mylan i Tevu. A Roberto Mignone, član uprave Teve prijatelj je Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

‘Dajemo lijek oboljelima, ali ne znamo kako djeluje’

Dr. Daniel H. Sterman, voditelj odjela intenzivne njege direktor kritične njege u njujorškoj bolnici Langone Health kaže da tamošnji liječnici koriste hidroksiklorokin, ali da su podaci o njegovoj učinkovitosti i dalje “slabi i neutemeljeni”.

Njujorški zavod za zdravstvo koji upravlja tamošnjim javnim bolnicama, savjetuje, ali ne zahtijeva da liječnici koriste hidroksiklorokin na temelju nekih nalaza da taj lijek smanjuje kašalj i groznicu, a popraćen je tek blagim nuspojavama.

Dr. Roy M. Gulick, voditelj odjela za zarazne bolesti u Weill Cornell Medicine kaže da su ondje davali hidroksiklorokvin u pojedinačnim slučajevima, ali ne može sa sigurnošću reći djeluje li taj lijek ili ne.

“Ne mogu reći je li nekom pacijentu stanje bolje zbog ovog ili drugih lijekova”, kazao je.

