Sedmogodišnja Khin Myo Chit ustrijeljena je u utorak popodne u Mandalayu u Mjanmaru, postavši najmlađom žrtvom represije koja je uslijedila nakon prošlomjesečnog vojnog udara u toj zemlji. Nakon puča ne prestaju prosvjedi u toj zemlji, ali i represija vojske i policije.

Starija sestra ubijene djevojčice kazala je za BBC da je vojska u utorak popodne provodila raciju u njihovoj četvrti pretražujući kuće u potrazi za oružjem. Potom su ušli i u njihovu kuću.

‘Zadnje riječi bile su joj: Tata, previše me boli!’

“Šutnuli su vrata i upali unutra. Pitali su mog oca ima li još ljudi u kući. Kada im je rekao da nema, optužili su ga da laže i počeli pretraživati ​​kuću. U jednom trenutku Khin Myo Chit dotrčala je do oca da mu sjedne u krilo. Tada su vojnici zapucali i pogodili je”, ispričala je sestra ubijene.

Njihov otac prepričao je posljednje riječi Khin Myo Chit: “Tata ne mogu, previše me boli!”

Djevojčica je umrla pola sata kasnije dok su je automobilom vozili u bolnicu. Prilikom pretresa kuće, vojnici su pretukli i uhitili njezinog 19-godišnjeg brata. Vojska se službeno još nije očitovala. Priopćili su tek da žale zbog smrti djevojčice, ali su odgovornost prebacili na prosvjednike.

U neredima dosad ubijeno više od 20 djece

Organizacija za zaštitu prava djece Save the Children u priopćenju je izrazila zgroženost smrću djevojčice koja se dogodila dan nakon što je u Mandalayu navodno ubijen i 14-godišnji dječak.

“Smrt ove djece posebno je zabrinjavajuća s obzirom na to da su navodno ubijena dok su bila kod kuće, gdje su trebala biti sigurna i zaštićena. Činjenica da toliko svakodnevno gine pokazuje koliko je snagama sigurnosti stalo do ljudskih života”, stoji u priopćenju organizacije Save The Children.

U neredima u Mjanmaru nakon vojnog udara ubijeno je više od 20 djece. Vlasti tvrde da su u neredima ukupno ubijene 164 osobe, dok nevladina organizacija Udruženje za pomoć političkim zatvorenicima tvrdi da je dosad ubijena čak 261 osoba.