NAJMLAĐA ŽRTVA KORONAVIRUSA U SAD-U: Umrla tek rođena beba, majka joj je na respiratoru i morala je na prijevremeni porod

Da majka nije oboljela od COVID-19, vjerojatno ne bi išla na prijevremeni porod i ishod bi bio drugačiji. Ovo je nevjerojatno tužan slučaj, dodao je mrtvozornik u East Baton Rougeu u saveznom državi Louisiani

U ponedjeljak je u East Baton Rougeu u saveznoj državi Louisiani umrla tek rođena djevojčica čija je majka zaražena koronavirusom i priključena na respirator. Zbog toga su se liječnici odlučili za prijevremeni porod, ali novorođenče je preminulo. Majka, koja je u bolnicu primljena 1. travnja, živa je, ali liječnici nisu precizirali u kakvom je stanju nakon poroda, piše Daily Mail.

ZNANSTVENICI OBJAVILI NOVU STUDIJU: Koronavirus je već godinama među nama, samo je sada mutirao?

‘Da majka nije zaražena, ishod bi bio drugačiji’

Mrtvozornik je na konferenciji za novinare potvrdio da dijete nije preživjelo zbog “izuzetno preuranjenog poroda”.

“Da majka nije oboljela od COVID-19, vjerojatno ne bi išla na prijevremeni porod i ishod bi bio drugačiji. Ovo je nevjerojatno tužan slučaj”, dodao je mrtvozornik.

Sama beba, po riječima bolničkog osoblja, nije bila pozitivna na koronavirus, a epidemiolog i svi liječnici uključeni u ovaj slučaj, slažu se da je smrt djeteta povezana s činjenicom da majka ima COVID-19.

“Da (majka) nije bila pozitivna na COVID-19, da nije morala biti priključena na resirator te da nije imala kratkoću daha i hipoksiju (manjak kisika u udahnutom zraku) povezanu s virusom, vjerojatno ne bi išli na prijevremeni porod i ishod bi bio drugačiji”, pojasnili su.

Djevojčica, inače, nije prvo preminulo novorođenče u SAD zbog koronavirusa.

TRUDNICA ZARAŽENA KORONAVIRUSOM RODILA ZDRAVU BEBU: Dječak će biti dva tjedna odvojen od majke

Respiratora dovoljno do kraja tjedna

U saveznoj državi Louisiani je oko 15 tisuća zaraženih koronavirusom. Bolnice na području New Orleansa uskoro će biti krcate pa su vlasti jučer otvorile privremenu bolnicu u gradskom kongresnom centru namijenjenu za prijem bolesnika s lakšim simptomima, kojima nisu potrebni respiratori niti intenzivna njega.

Guverner John Bel Edwards naredio je zatvaranje škola te ograničenje rada restorana,a do kraja travnja bit će zatvoreni svi frizerski saloni, teretane, kafići… U intervjuu CNN-u guverner Edwards je kazao kako se očekuje da će postojeći broj respiratora u bolnicama na području New Orleanasa biti dovoljan najkasnije do kraja ovoga tjedna. Broj slučajeva zaraze koronavirusom u Louisiani u ponedjeljak je narastao na gotovo 15 000, dok je umrlih s jučerašnjim danom bilo 512.

Od posljedica zaraze koronavirusom do sada je umrlo više od 10.000 Amerikanaca, a broj zaraženih premašio je 347.000. Očekuje se da će vrhunac epdiemije u SAD biti za desetak dana.

U VELIKOJ BRITANIJI OBOLJELA BEBA OD 7 MJESECI: Majka opisala koje simptome koronavirusa je imao njezin maleni dječak

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.