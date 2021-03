NAJMANJE 15 MRTVIH I VIŠE OD 500 RANJENIH: Niz eksplozija izazvanih nemarom opustošile vojarnu i okolne četvrti u gradu Bati

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 500 je ranjeno u nedjelju u nizu eksplozija izazvanih nemarom koje su opustošile vojarnu i okolne četvrti u gradu Bati u Ekvatorijalnoj Gvineji, objavio je predsjednik Teodoro Obiang Nguema.

JUST IN – Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions.

Četiri snažne eksplozije su doslovce srušile zgrade u vojarni, te okolne kuće u Bati, gospodarskoj prijestolnici zemlje. “Nesreću je izazvao nemar postrojbe zadužene za skladištenje eksploziva, dinamita i streljiva, čije eksplozije su odnijele 15 života i ozlijedile više od 500 ljudi”, naveo je šef države u priopćenju pročitanom na državnoj televiziji TVGE.

“Nudim svu moguću pomoć osobama koje su na bilo koji način stradale”, rekao je Obiang.

Multiple explosions in the main city of Bata, Equatorial Guinea today.

At least 300 people had been injured & many are feared dead or trapped under the rubble. 🙏🏻#Bata #explosion

