NAJLUĐI PLANOVI ZA BORBU PROTIV GLOBALNOG ZATOPLJENJA: Od vulkana kojeg bi napravili ljudi do smanjivanje veličine čovjeka

U situaciji u kojoj se nalazi svijet, brojni znanstvenici imaju ideje koje odstupaju od standarda, poput pomicanja planete ili lažne vulkanske erupcije

Usprkos svim upozorenjima kako čovječanstvo mora donijeti radikalne promjene kako bi smanjili emisiju i osigurali da zagrijavanje ne prođe 2 Celzijeva stupnja, politička volja za promjenama nije toliko snažna koliko bi trebala biti kako bi se smanjile posljedice. Međutim, zato znanstvenici diljem svijeta imaju ideje kako usporiti ili možda smanjiti intenzitet globalnog zatopljenja.

Lude ideje?

Među brojnim planovima posebno se ističe stvaranje lažnog vulkana koji bi kopirao efekte vulkanske erupcije i smanjio temperaturu, pomicanje planete dalje od sunca, pa čak i smanjivanje veličine čovjeka kako bi smanjili emisije.

Financira jedan od najbogatijih ljudi svijeta

Inženjerski tim koji dobiva sredstava od Bill Gatesa objavio je kako traži način da smanji utjecaj sunca tako što bi oponašali efekte koji se događaju u atmoferi nakon goleme vulkanske erupcije. Znanstvenici s Harvarda nadaju se kako sprejanje minijaturih čestica u stratosferu bi mogli smanjiti globalno zatopljenje reflektiranje nekih sunčevih zraka u svemir prije nego dođu do Zemljine površine.

Cilj eksperimenta je replicirati ono što se dogodilo 1991. godine nakon erupcije planine Pinatubo u Filipinima kada je u atmosferu pušteno 20 milijuna tona sumporovog dioksida što je ohladilo planetu za 0,5 Celzijeva stupnja na 18 mjeseci što bi moglo spriječiti neke od najgorih efekata globalnog zatopljenje. A to bi značio spas za ledenjake na Antartiku, koraljne grebene.

Međutim, britanski znanstvenici upozoravaju kako bi to moglo dovesti do štete za čak 4,1 milijardu ljude, te kako bi u potpunosti mogla presušiti centralna Afrika.

Kako pomaknuti Zemlju?

Neko vrijeme NASA je imala ideju da bi pomicanje položaja Zemlje malo dalje od Sunca bio dobar način za smanjenje efekata globalnog zatopljenja.

Naime, još je i luđa ideja kako bi se to učinilo. Pažljivo bi usmjerili komet ili asteroid da prođe kraj Zemlje što bi zbog gravitacijskog privlačenja odgurnulo Zemlju od Sunca. Smatra se kako bi taj plan mogao osigurati čak 6 milijardi godina života više planeti, a tehnologija koja postoji bi mogla u nekom trenutku to i učiniti uz pažljivo planiranje, ističu znanstvenici. Međutim, kritičari tvrde kako bi to ubilo sav život na Zemlji.

Radikalna ideja

Profesor filozofije s Oxforda imao je ideju da se manipulira genima djece kako bi bili manji, čime bi jeli manje i stvarili manji pritisak na okoliš. A znanstvenica Rebecca Roache predložila je samo da se ljudi učine alergičnima na mliječne proizvode i meso, što bi definitivno smanjilo emisiju koja nastaje zbog uzgoja.