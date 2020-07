NAJGORI NAPAD DO SADA? Hakirani Twitter profili Joe Bidena, Baracka Obame, Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, Elona Muska…

Twitter profili demokratskog američkog predsjedničkog kandidata Joe Bidena, bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame kao i nekih od najbogatijih ljudi poput Billa Gatesa i Elon Muska hakirani su u srijedu, izvijestili su svjetski mediji.

Hakirani su i među inim i twitter profili milijardera Jeffa Bezosa, repera Kanyea Westa, ali i zvijezde reality showa Kim Kardashian.

Kanye west, Jeff Bezos, Bill Gates and Elon Musk Twitter accounts got hacked and this guys have made over 10M dollars

This will go down as the biggest heist on Twitter pic.twitter.com/q7mUXYzpt0

