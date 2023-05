Vojni helikopter Mi-28 srušio se u petak na Krimu, pri čemu su oba pilota poginula. Sljedećeg dana dogodio se puno veći incident u Rusiji: prvo je državna novinska agencija TASS izvijestila da su se helikoper Mi-8 i bombarder Su-34 srušili u gradu Klintsy. U daljnjim izvještajima se navodi da su se "dva helikoptera srušila jedan na drugoga".

"Prema izvještajima, helikopter je pao u gradu Klintsy, nakon što se zapalio motor", rekao je izvor. Trenutno se utvrđuje tko je vlasnik helikoptera i okolnosti pada, piše Nova.rs.

Dan ranije, dvojica pilota ruskog helikoptera Mi-28 poginula su, kada se letjelica srušila tijekom trening leta na Krimu, izvijestilo je to rusko Ministarstvo obrane. Kako je jučer naveo TASS, smatra se da je uzrok pada helikoptera tehnički kvar.

Međutim, drugi Telegram kanali naveli su da su se u subotu srušila četiri aviona: dva Mi- 8, jedan Su-34 te jedan Su-35. U padu su poginula dva pilota Su-34, prenosi Telegram kanal Mash.

"Njihova tijela su locirana, a mjesto nesreće je ograđeno", kaže kanal Mash na Telegramu. Lokalni Telegram kanal navodi da je incident odnio devet života. Nije bilo izjava nijednog ruskog dužnosnika osim guvernera koji je samo potvrdio pad jednog helikoptera.

Objavili snimku eksplozije jednog helikoptera u zraku

Guverner Alexander Bogomaz potvrdio je da se helikopter srušio pri čemu je jedan civil povrijeđen, ali nije iznio detalje o uzroku pada. Video koji prikazuje avion koji se spušta i crni dim, lociran je u selu u Brjansku. Ruska novinska agencija TASS objavila je snimku eksplozije jednog helikoptera u zraku i potvrdila da se srušio Su-34, ne navodeći uzrok.

Bilo je komentara i sa ukrajinske strane. Glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Jurij Ihnat izjavio je u nedjelju da je razlog pada borbenih aviona Su i helikoptera Mi-8 ruska protuzračna obrana. Prema njegovim riječima, ukupno su oborena dva aviona i tri helikoptera. Međutim, treba napomenuti da Ukrajina nikada ne potvrđuje nijedan od napada na međunarodno priznati ruski teritorij.

Jurij Ihnat rekao je u nedjelju da je ruska zračna grupa napala Ukrajinu sa sjevera. Oni to rade skoro svaki dan. Izvode udare bombama, prenosi CNN. U ovom slučaju, Jurij Ihnat rekao je: "Upali su u nevolje. Htjeli su bombardirati naše civile, naše mirne ljude." On je to nazvao "crnim danom" za rusku avijaciju.

Video snimke na društvenim mrežama koje je geolocirao CNN pokazuju da se najmanje jedan helikopter srušio u blizini Brjanska, koji je 50 kilometara od ukrajinske granice. Vođa Wagnera, Jevgenij Prigožin, sugerirao je da postoji mogućnost da su četiri ruska vojna aviona koja su se navodno srušila možda oborena od strane ruskih snaga.

'Pažljivo planirana ukrajinska operacija'

Prigožin je više puta kritizirao rusku vojsku zbog njene strategije u Ukrajini i zbog navodnog odbijanja da Wagner opskrbi dovoljnim količinama streljiva, prenosi AP. Ruski dužnosnici nisu komentirali izvještaje da su se dva borbena aviona, Su-34 i Su-35 kao i dva vojna helikoptera Mi-8 srušila u subotu.

Tijekom rata, prekogranično granatiranje je više puta pogađalo Brjansk. Od ruskog ministarstva obrane nije bilo ni riječi o incidentu, ali jedan neslužbeni ruski Telegram kanal opisao je to kao najgori dan za rusku vojnu avijaciju od ožujka prošle godine. Ruski list navodi da se "grupa helikoptera Mi-8, Su-34 i Su-35 srušila u Brjanskoj oblasti" i sugerira da je možda pogođeno još helikoptera.

Drugi ruski izvori počeli su raspravljati o incidentu, a jedan popularni Telegram kanal koji objavljuje o ratu kaže: "Ovdje govorimo o pažljivo planiranoj ukrajinskoj operaciji", prenosi CNN. Andrej Medveded, zamjenik gradskog vijeća Moskve, rekao je u subotu da su četiri aviona izgubljena. Drugi ruski Telegram kanal koji svakodnevno objavljuje o sukobu tvrdi da su Ukrajinci "ispalili rakete skoro do same granice."

'Potpuni idiotizam'

Među ruskim blogerima bilo je i zaprepaštenja što je jedan oboreni helikopter Mi-8 imao naprednu opremu.

Jedan ruski Telegram kanal je rekao da je "potpuni iditiozam" slati takav helikopter tako blizu ukrajinske obrane, rekavši da "morate biti potpuno odvojeni od stvarnosti" da biste poslali specijalno opremljene Mi-8 u takvu zonu.

Subotnji događaji u Brjansku sugeriraju da je zona možda sada proširena na ruski teritorij. Također sugerira kao što su istaknuli brojni ruski izvori da je Ukrajina u ovom slučaju posjedovala detaljne obavještajne podatke o planiranoj ruskoj misiji. To bi moglo zabrinjavati Rusiju koliko i gubitak četiri aviona iznad ruskog teritorija.