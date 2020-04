NAJGORI DAN U AMERICI: Više od 2.000 ljudi preminulo od koronavirusa u 24 sata; broj oboljelih veći od pola milijuna

U najpogođenijem New Yorku mrtvi se pokapaju u masovne grobnice

Više od 2000 umrlih od novog koronavirusa zabilježeno je u protekla 24 sata u SAD-u, prema podacima sveučilišta Johns Hopkins, što je najveći broj umrlih u jednom danu od početka epidemije u toj zemlji u kojoj je broj oboljelih premašio 500.000.

Prema tom sveučilištu u SAD-u je do sada od bolesti covid-19 preminulo ukupno 18.769 ljudi. U zemlji se u ovom tjednu bilježi trend stabilizacije broja hospitaliziranih, no broj umrlih ruši dnevne rekorde. U najpogođenijem New Yorku mrtvi se pokapaju u masovne grobnice.

“U smislu broja mrtvih ovo je loš tjedan”, kaže jedan od vodećih infektologa u zemlji Anthony Fauci. “U trenutku dok vidimo porast broja umrlih uočavamo dramatični pad broja hospitaliziranih.”

Gotovo 1,7 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom a više od 100.000 umrlo je, prema sveučilištu Johns Hopkins.

