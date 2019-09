NAJEZDA KRVOPIJA: U poznatu turističku destinaciju stiže milijarda agresivnih komaraca. Riječ je o novoj vrsti koja nosi smrtonosni virus

Azijski tigrasti komarci daleko su agresivniji od svoje europske ‘braće’, a komarci koji prenose smrtonosnu bolest okupirat će velik dio Europe u ovom desetljeću. Razlog za to je globalno zagrijavanje

Turiste u Španjolskoj napast će milijarda agresivnih komaraca kao posljedica ogromne oluje koja je poplavila tu turističku zemlju, piše Mirror. nakon što su ogromne oluje poplavile zemlju. Očekuje se najezda ozloglašenih azijskih tigrastih komaraca jer su trenutni uvjeti u Španjolskoj vlažni zbog toga što je zemlju poharala jedna od najgorih oluja u 21. stoljeću.

Španjolski dužnosnici pozivaju ljude da uklone bilo kakvu stajaću vodu oko svojih imanja kako bi se spriječila pojavu ovih komaraca koji potencijalno sa sobom nose smrtonosni zika virus. Dolazak insekata slijedi u roku od 10 do 12 dana te će oni najvjerojatnije preplaviti područja gdje ima puno turista, kao što su Benidorm i Alicentea. Inače, ondje su bili najveći pljuskovi. Vlasti prijete da će kazniti svakoga tko se ne riješi ostataka vode oko imanja i to kaznama u iznosu do 2.600 funti. “Cilj nije sankcionirati već osvijestiti ljude da moraju poduzeti mjere protiv ove pasmine komaraca”, kazao je Emiliano García, vijećnik za zdravstvo Valencije.

Azijski tigrasti komarci daleko su agresivniji od svoje europske “braće”, a komarci koji prenose smrtonosnu bolest okupirat će velik dio Europe u ovom desetljeću. Razlog za to je globalno zagrijavanje. Profesorica i znanstvenica sa Sveučilišta u Floridi, dr. Sadie Ryan, kaže da su ove bolesti, za koje su mislili da su strogo tropske, zamijećene već u područjima s umjerenom klimom.

“Rizik od prenošenja bolesti ozbiljan je problem, čak i tijekom narednih nekoliko desetljeća. Mjesta poput Europe i Sjeverne Amerike koja su nekada bila previše hladna za viruse suočit će se s novim bolestima poput denga groznice”, kazala je.

