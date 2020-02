NAJBRŽI LET OD NEW YORKA DO LONDONA: Oluja Ciara pomogla avionu da obori transatlanski rekord

Avion je u zračnu luku Heatrow stigao za četiri sata i 56 minuta, 80 minuta ranije

British Airways postavio je u nedjelju novi rekord za najbrži let od New Yorka do Londona, za zrakoplove koji lete ispod brzine zvuka, piše BBC. Boeing 747-436 postigao je brzinu od 1327 km/h “jašući” na zračnoj struji koju je ubrzala oluja Ciara.

Avion je u zračnu luku Heatrow stigao za četiri sata i 56 minuta, 80 minuta ranije. Prema aplikaciji za praćenje zrakoplova Flightradar24, za 13 je minuta oborio raniji rekord koji je držala kompanija Norwegian. Unatoč tome što je letio brže od brzine zvuka, zrakoplov nije probio zvučni zid jer ga je “gurala” zračna struja velike brzine.

Moderni avioni obično lete na oko 85 posto brzine zvuka. Transatlanski rekord drži nadzvučni Concorde British Airwaysa koji je 1996. od New Yorka do Londona stigao za dva sata, 52 minute i 59 sekundi, postigavši najveću brzinu od 2172 km/h.

