NAJAVILI ZABRANU PRODAJE BENZINACA I DIZELAŠA; Upozorili su i da je naplaćivanje cesta – neizbježno; ‘Vožnja će biti privilegij bogatih’

Britanski premijer Boris Johnson najavio je zabranu prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila od 2030. godine i naišao na kritike. ‘Pristup koji se oslanja samo na skupe električne automobile riskira pretvaranje vožnje u privilegiju koju imaju samo bogati’, smatra Ian Howells

Vozači u Velikoj Britaniji upozoreni da je naplaćivanje cesta neizbježno i da bi vožnja mogla postati “privilegija bogatih” nakon što je Boris Johnson najavio zabranu prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila od 2030. godine. Premijer se suočava s negativnim reakcijama nakon što je predstavio novi plan zaštite okoliša, uključujući uvođenje ograničenja, desetljeće ranije nego što je prvotno planirano.

Johnson je najavio “zelenu industrijsku revoluciju” te pokrenuo plan zaštite okoliša s deset točaka u iznosu od 12 milijardi funti. Rekao je da bi to moglo stvoriti 250.000 radnih mjesta i smanjiti emisiju ugljikovog dioksida u zemlji, piše Daily Mail.

To uključuje daljnja ulaganja u nuklearnu energiju, energiju vjetra, kućansko grijanje i vrhunsku tehnologiju poput hvatanja i skladištenja ugljikovog dioksida. Međutim, dok električna vozila koštaju puno više od uobičajenih modela, postoji bojazan da će sve to pogoditi siromašne. Automobilske tvrtke upozorile su da prebrzi prelazak riskira “određivanje cijena onima kojima je to najpotrebnije zbog osobne mobilnosti”.

Kako uvesti naplaćivanje cesta?

U međuvremenu, vodeći ekonomist upozorio je da će taj preokret dovesti u opasnost 40 milijardi funti poreza na ceste jer su električna vozila izuzeta. “Bit će potreban neki oblik naplaćivanja cesta”, rekao je Paul Johnson s Instituta za fiskalne studije.

“Vlada sada treba započeti s radom – bit će vrlo teško uvesti nakon što su se ljudi naviknuli da ne moraju plaćati porez”, dodao je.

Stariji potpredsjednik Honda Europe Ian Howells rekao je nedavno da će zabrana svih novih benzinskih i dizelskih automobila, uključujući hibride, do 2035. godine “ograničiti izbor potrošača”.

“Pristup koji se oslanja samo na skupe električne automobile riskira pretvaranje vožnje u privilegiju koju imaju samo bogati”, rekao je te dodao da će novim cijenama najviše biti zahvaćeni oni kojima je automobil najpotrebniji zbog osobne mobilnosti, a ne mogu si priuštiti električno vozilo.